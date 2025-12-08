日向坂46・松田好花、初のラジオイベントで一人しゃべり＆生歌唱も「まさか歌わせていただけるとは」
日向坂46・松田好花が8日、神奈川県・パシフィコ横浜 国立大ホールで、自身初のイベント「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜」を開催した。
【写真】初の番組イベントで観客の前に登場した日向坂46・松田好花
これは、松田がパーソナリティを務める『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』初の番組イベント。いつものタイトルコールに続いて「やほす〜！ こんばんは！ 松田好花です」と登場すると、「はじめてリスナーの方を目にしたので、層が分かりますね、コア層というか。大体想像通り」と笑顔を見せ、観客を沸かせた。
ステージ中央に設置されたラジオブースに着席した松田は、普段と同じく軽快な一人しゃべりで会場を引き込み、レギュラーコーナー「結果、おいしくなりました！」ではリスナーから寄せられたメールを紹介。「真夜中の松田さん」のコーナー前には観客に向けて「ペンライト出していいよ！」と呼びかけ、5thシングルに収録された個人PV曲「真夜中の松田さん」をソロで初披露した。「まさか歌わせていただけるとは。ここのパートが一番緊張しました」と照れ笑いを浮かべ、ベッドに潜り込む演出も交えながら、イベントならではの特別な「真夜中の松田さん」を届けた。
エンディングトークでは、「改めて皆さん、このイベントを楽しんでいただけましたでしょうか？」と問いかけると、大きな拍手が起こった。「普段聴いてくださっている方を目の当たりにできて、これからこの景色を想像しながらラジオができるような気がして、とてもうれしい」と感謝を伝えた松田は、「皆さん、またお会いできますように。以上、松田好花でした。やほす〜」と締めくくった。
本編終了後にはアフタートークが行われ、松田は番組構成作家・佐藤満春とともに再登場。普段、放送後に「オールナイトニッポンJAM」で行っているように、この日もイベントを振り返りながら会場を盛り上げた。
アフタートークでは、卒業を控える松田が、自身の卒業セレモニーを1月29日にトヨタアリーナ東京で開催することも告知。「来月末ということで、あっという間にやってきてしまいますし、皆さまの財布が…」とファンの懐事情を気遣いつつも、「来てくださればうれしい」と呼びかけた。
ラストには会場のリスナーとともに記念撮影を行い、「また会いましょう。ありがとうございました」と感謝を述べ、笑顔でステージを後にした。
