声優・西村知道さん死去 代表作『スラムダンク』『幽☆遊☆白書』共演者が追悼「私にとっての安西先生」
アニメ『スラムダンク』安西先生役、『幽☆遊☆白書』ジョルジュ早乙女役などで知られる声優の西村知道さんが、11月29日に亡くなった。79歳だった。9日にアーツビジョンのホームページで発表された。これを受け代表作『スラムダンク』『幽☆遊☆白書』で共演した千葉繁、緒方恵美、置鮎龍太郎ら声優陣がSNSを通じて追悼した。
【写真】『スラムダンク』“安西先生”西村知道さん死去 声優陣から追悼の声相次ぐ
『幽☆遊☆白書』桑原和真役の千葉は「西村知道さんが旅立たれた。劇団を共にし沢山のアニメ作品でご一緒しましたが、いつも穏やかな笑顔で接して下さいました。ご冥福を心よりお祈り致します。有り難う御座いました」と追悼
蔵馬役の緒方は「デビュー作「幽遊白書」。ナレーションから青鬼を…「ジョルジュ早乙女」と名付けられたのは西村さんの人徳。右も左もわからない私に硬軟取り混ぜ教えて下さった先輩でした。「蔵馬！久しぶりだなあ！」といつも声がけして下さる、甘えられる数少ない方。心からご冥福をお祈りします」と惜しんだ。
『スラムダンク』三井寿役の置鮎龍太郎は「私にとっての安西先生でもある西村知道さんの訃報。Blu-rayBOXの発売記念でご一緒させていただいたのは、ちょうど10年前でしたか。最後にお会いしたのは、おじゃる丸。優しい笑顔とお声、いつまでも忘れません。謹んでご冥福を。諦めたらそこで試合終了ですものね」とつづった。
訃報についてはサイトでは「平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。弊社所属、西村 知道 儀 (享年79) は 兼ねてより病気療養中のところ、令和7年11月29日に逝去いたしました」と伝えられた。
西村さんは1946年6月2日生まれ。『CSI:科学捜査班シリーズ 』アル・ロビンス役、『おじゃる丸』マイク役、『スラムダンク』安西先生役、『魔神英雄伝ワタル 』剣部シバラク役などで知られる。9月22日には、体調不良でしばらく休むことが伝えられていた。
