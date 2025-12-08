医療費が高額な患者の負担を軽減する「高額療養費制度」を巡り、厚生労働省の専門委員会は８日、見直しに向けたとりまとめ案を示した。

長期の治療を続ける患者に配慮し、自己負担への年間上限額の新設を盛り込んだ。支払い能力に応じた負担増も打ち出し、７０歳以上の外来受診費を軽減する「外来特例」の見直しも明記した。

同省は昨年１２月、年収の区分に応じて月の負担上限額を引き上げると発表したが、患者団体などが反発。今年３月に当時の石破首相が引き上げを見送り、再検討すると表明していた。

とりまとめ案では、長期治療が必要な患者への配慮として、月の上限額を直近１２か月で３回超えた場合に４回目から上限額を引き下げる「多数回該当」の負担額について、現行水準を維持すべきだと記した。

一方、現在は年収ごとに、住民税非課税の人以外は４段階に区分され、年収約３７０万円と約７７０万円で同じ負担上限額となっている。この区分を１２段階に細分化するなどし、支払い能力に応じて上限額を引き上げる方向だ。とりまとめ案は、負担が著しく増加しないよう、引き上げ額を設定することも求めた。

７０歳以上の外来受診にかかる負担額に上限を設ける「外来特例」は、上限額の見直しとともに、対象年齢の引き上げや、将来的な廃止の検討も盛り込まれた。

専門委の今後のとりまとめを受け、同省は年末までに具体的な引き上げ額などを決定し、来年夏以降に順次、実施したい考えだ。同制度の自己負担額が見直されれば、７０歳未満は２０１５年１月以来、７０歳以上は１８年８月以来となる。同省によると、医療費に占める高額療養費の割合は１０年度の５・６６％から２０年度には６・７６％に上昇している。