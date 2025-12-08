タレント・山田邦子（65）が8日までに更新されたYouTubeチャンネル「一般社団法人 日本喜劇人協会」にゲスト出演し、最近のテレビ業界に物申す場面があった。

タレント・毒蝮三太夫との対談企画で「最近のテレビ番組」の話題に。そこで毒蝮が「年寄りは見てても面白くないよ」というと、山田は「そうだ!」と拳を振り上げ「本当に同じような番組が多いんですよ。やたらと食べさせたりとか、ネタはやってないし。ただただ旅に出たりとか」と指摘した。

また、バラエティーのひな壇については「瞬間芸になってるんですよ。それで採用されるかされないかで、かわいそうで」といい「カンペが凄く出るんですよ。そればっかり見て、そのとおりに言わないと怒られるんですよ」と裏側を明かしていた。

それでも山田は「私はテレビから出ましたから。テレビも何とかしていきたいんですよ、あきらめない。イヤだなと思うことはありますけど、これも直していきたい。新しいやり方も、後輩とできるんじゃないかなって。そのために先輩たちの話も聞いておきたいんですよ」と熱い思いを語っていた。