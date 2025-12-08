12月8日、丸高愛実がInstagramを更新した。

【写真】記念で作ったファミリーリングも公開

丸高は、自身のInstagramアカウントにて、「結婚9周年」「いつもありがとう 10年目もよろしくね」と、夫・柿谷曜一朗氏との結婚9周年を報告。

その上で、「毎日つけられる“ファミリーリング”が欲しくて、作っていただきました」「家族それぞれの誕生石を入れてもらって」とコメントしつつ、柿谷氏のリングは、結婚指輪と重ね付けできるように同じ形にし、自身のリングは、石がきれいに見えるデザインに仕上げてもらったと説明。

また、「内側には、長女の手書きで 家族みんなの名前を刻印してもらったよ」「またひとつ、宝物が増えました」「@omy.tokyo で作って頂きました」と綴り、家族それぞれの誕生石が入ったファミリーリングと、夫婦のツーショット写真を掲載していた。

この投稿に対し、コメント欄には、「仲の良いご夫婦」「憧れます」「9周年おめでとうございます」「いつまでも仲良くお幸せに」「ずっと仲良しでお似合いすぎ」「ファミリーリング素敵」などの反響が寄せられている。

丸高は2016年に柿谷氏との結婚を発表し、2018年に長女、2021年に次女、2024年に長男の出産を報告。なお、2025年1月18日に現役引退を発表した柿谷氏は、2025年4月2日に一般社団法人日本テックボール協会のPAT（プレイングアンバサダーオブテックボール）に就任したことが発表されている。

画像出典：丸高愛実オフィシャルInstagramより