『ざつ旅』石坂ケンタも応援 『勇者のオマケだったので、異世界を自由に旅することにした』新章開幕

DREノベルス『勇者のオマケだったので、異世界を自由に旅することにした』（著／関村イムヤ、イラスト／市丸きすけ、発行／ドリコム）の第2巻「探遊の公都編」が2026年1月7日に発売される。

【写真】石坂ケンタの応援コメントを見る

第3回ドリコムメディア大賞で《金賞》を受賞した『勇者のオマケだったので、異世界を自由に旅することにした』。主人公ハイリの旅を情景を交えて緻密に描く唯一無二の異世界バケーション・ファンタジーとなっている。

巻き添えで召喚された異世界を自由に旅することになった、孤独好きな会社員のハイリ。次なる目的地、鉄と蒸気の国・クバルティア帝国へ向かった彼女は、猫精霊フィーシスの言葉で他人との距離感について考えながらも、一人旅を楽しんでいた。

魔術師見習いの姉弟に魔術を教えてみたり。遺跡探索で異世界の歴史を学んでみたり。大樹に築かれた郷で、現地の少女とグライダー大会の優勝を目指してみたり。そんな数々の出会いを経た先、魔王の影響による緊急事態を前に、苦手な協力戦（レイド）に臨むことになってしまい……。

本作第2巻の発売に際し「ゆるい旅」といった共通のテーマを持つ『ざつ旅-That's Journey-』の作者・石坂ケンタが応援コメントと描き下ろしイラストを発表。

石坂は「馬車が有っても歩きたいので歩く、という気概！ いいぞ！もっと！もっとどんどん歩いてくれ！ 見せてくれハイリさん！！ 異世界街道歩き旅の情景を！！」とコメントを寄せている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）