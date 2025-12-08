2026年6月にアメリカ、メキシコ、カナダの共同開催で行われるW杯。6日にグループステージの抽選会が行われ、ブラジル代表はグループC、モロッコ、ハイチ、スコットランドと同組となった。



ブラジルは2002年の日韓W杯で優勝して以降、タイトルから遠ざかっている。その後はベスト8が続いており、2014年のブラジル開催では何とかベスト4に進出した。



今大会の南米予選はかなりの苦戦を強いられた。18試合を戦って5位。本戦出場は決めたものの、1位通過となったアルゼンチンと比較すると、順調とはいえない。





そんなカナリア軍団だが、やはり気になるのはネイマールの出場有無だろう。ブラジルの歴代最多得点選手であり、彼の攻撃力は相手の脅威となる。しかし、怪我の影響もあって2023年10月以降、代表での活動はない。33歳となったネイマールはアル・ヒラルを離れ、現在は母国ブラジルのサントスに在籍している。ここでは左膝の半月板を損傷しながらも、下位に沈む古巣のため奮闘。4日に行われたジュベントゥージ戦ではハットトリックの大活躍でチームを勝利に導いている。『BBC』によると、ネイマールはここから少し休養を取り、怪我を治すため手術を受けることになるようだ。ここでの離脱期間は明らかにされておらず、来年6月のW杯に間に合うかわかっていない。そもそも間に合ったとしてもカルロ・アンチェロッティ監督が招集するかは不透明で、来年のアメリカの地にネイマールは姿を現すのだろうか。