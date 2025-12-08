ネイマールは2026W杯に間に合う？ 膝負傷のため手術実施へ。復帰時期は明かされず
2026年6月にアメリカ、メキシコ、カナダの共同開催で行われるW杯。6日にグループステージの抽選会が行われ、ブラジル代表はグループC、モロッコ、ハイチ、スコットランドと同組となった。
ブラジルは2002年の日韓W杯で優勝して以降、タイトルから遠ざかっている。その後はベスト8が続いており、2014年のブラジル開催では何とかベスト4に進出した。
今大会の南米予選はかなりの苦戦を強いられた。18試合を戦って5位。本戦出場は決めたものの、1位通過となったアルゼンチンと比較すると、順調とはいえない。
33歳となったネイマールはアル・ヒラルを離れ、現在は母国ブラジルのサントスに在籍している。
ここでは左膝の半月板を損傷しながらも、下位に沈む古巣のため奮闘。4日に行われたジュベントゥージ戦ではハットトリックの大活躍でチームを勝利に導いている。
『BBC』によると、ネイマールはここから少し休養を取り、怪我を治すため手術を受けることになるようだ。ここでの離脱期間は明らかにされておらず、来年6月のW杯に間に合うかわかっていない。
そもそも間に合ったとしてもカルロ・アンチェロッティ監督が招集するかは不透明で、来年のアメリカの地にネイマールは姿を現すのだろうか。