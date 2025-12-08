プロ野球選手が真剣勝負でゲームに挑む読売テレビ・日本テレビ系全国ネットの年始特番「超プロ野球 ＵＬＴＲＡ」（来年１月１１日・後２時）の収録が８日、大阪城ホールで行われ、巨人からは船迫大雅投手、泉口友汰内野手が出演。全１２球団の計２４選手が名物企画「ＵＬＴＲＡターゲットピッチ」や「ＵＬＴＲＡパワフルバッティング」などに挑んだ。

２４選手は技術、体力はもちろん、知力までを問われる真剣勝負を展開。泉口は「―パワフルバッティング」でロッテ・藤原恭大外野手との大阪桐蔭対決に挑み「知ってる後輩の藤原で良かった」とニヤリ。藤原も「知ってる人なんで絶対に負けたくない」と応じた。

今回からはセ、パのリーグ対抗形式となり、巨人勢を含むセ・リーグはお笑いコンビ「バッテリィズ」が監督（進行役）。パ・リーグ監督はタレント・河合郁人とお笑いタレント・やす子が務めた。ＭＣはお笑いコンビ「爆笑問題」とフリーの鷲見玲奈アナウンサー。パネリストはお笑いタレント・陣内智則、タレント・村重杏奈。競技解説は赤星憲広氏。

巨人以外の出演者は、阪神・門別啓人、高寺望夢、ＤｅＮＡ・中川虎大、梶原昂希、中日・松葉貴大、辻本倫太郎、広島・森浦大輔、小園海斗、ヤクルト・奥川恭伸、岩田幸宏、ソフトバンク・岩井俊介、川村友斗、日本ハム・達孝太、清宮幸太郎、オリックス・九里亜蓮、福永奨、楽天・西垣雅矢、宗山塁、西武・甲斐野央、渡部聖弥、ロッテ・高野脩汰、藤原恭大の各選手。

観衆は７７２０。