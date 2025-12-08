元日本テレビでフリーの馬場典子アナウンサーが８日放送のフジテレビ系「呼び出し先生タナカ 最強優等生アナウンサー決定戦２０２５！ＳＰ」（午後７時）で優等生アナＮｏ．１の座に輝いた。

馬場アナはこの日、元ＮＨＫの青山祐子アナ、同・住吉美紀アナ、元テレビ東京の須黒清華アナ、元テレビ朝日の辻よしなりアナ、同・南美希子アナ、元ＴＢＳの山本里菜アナ、フジテレビ代表として山崎夕貴アナの優等生アナが「中継スポット早押しテスト」、「早口言葉サバイバルテスト」、「入社１年目ニュース記憶力テスト」、「小学校の教科書サバイバルテスト」、「ニュース原稿間違い探し早押しテスト」の計５つのテストに「おバカ代表」の「ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ」猪狩蒼弥、やす子、村重杏奈と挑んだ。

５問目終了の時点での上位３人、馬場アナ、山本アナ、猪狩の３人で挑んだ３問先取の早押しクイズでも先に猪狩に２問正解でリーチをかけられたものの落ち着いて逆転。最後に「佐々木朗希選手」と声高らかに答え、正解。「やったー！」と両手を広げて、ガッツポーズをつくっていた。

◆５問目終了時の順位と得点

▽１位 馬場典子 １６０点

▽２位 山本里菜 ９０点

▽３位 猪狩蒼弥 ８０点

▽４位 南美希子 ７５点

▽５位 山崎夕貴 ７０点

▽６位 住吉美紀 ４５点

７位 やす子 ４５点

８位 青山祐子 ３５点

９位 須黒清華 ３０点

１０位 辻よしなり ３０点

１１位 村重杏奈 １５点