馬場典子アナウンサー

写真拡大

　元日本テレビでフリーの馬場典子アナウンサーが８日放送のフジテレビ系「呼び出し先生タナカ　最強優等生アナウンサー決定戦２０２５！ＳＰ」（午後７時）で優等生アナＮｏ．１の座に輝いた。

　馬場アナはこの日、元ＮＨＫの青山祐子アナ、同・住吉美紀アナ、元テレビ東京の須黒清華アナ、元テレビ朝日の辻よしなりアナ、同・南美希子アナ、元ＴＢＳの山本里菜アナ、フジテレビ代表として山崎夕貴アナの優等生アナが「中継スポット早押しテスト」、「早口言葉サバイバルテスト」、「入社１年目ニュース記憶力テスト」、「小学校の教科書サバイバルテスト」、「ニュース原稿間違い探し早押しテスト」の計５つのテストに「おバカ代表」の「ＫＥＹ　ＴＯ　ＬＩＴ」猪狩蒼弥、やす子、村重杏奈と挑んだ。

　５問目終了の時点での上位３人、馬場アナ、山本アナ、猪狩の３人で挑んだ３問先取の早押しクイズでも先に猪狩に２問正解でリーチをかけられたものの落ち着いて逆転。最後に「佐々木朗希選手」と声高らかに答え、正解。「やったー！」と両手を広げて、ガッツポーズをつくっていた。

　◆５問目終了時の順位と得点

　▽１位　馬場典子　１６０点

　▽２位　山本里菜　９０点

　▽３位　猪狩蒼弥　８０点

　▽４位　南美希子　７５点

　▽５位　山崎夕貴　７０点

　▽６位　住吉美紀　４５点

　７位　やす子　４５点

　８位　青山祐子　３５点

　９位　須黒清華　３０点

　１０位　辻よしなり　３０点

　１１位　村重杏奈　１５点