劇的決勝弾の塩貝健人、今節4ゴールの上田綺世に対抗心「今は彼の方が上」　今後の目標は「日本で最高のストライカーになること」

流れを変える"ジョーカー"



2-2で迎えた後半AT

佐野航大のスルーパスに途中出場の

塩貝健人が冷静に流し込み劇的決勝弾❤️‍🔥



塩貝の今季全6ゴールは

なんと全て途中出場から！



オランダの地で輝きを放つ

若きストライカーに今後も目が離せない☝️



🇳🇱フォレンダムvNECナイメヘンhttps://t.co/OmqFPiIx2J pic.twitter.com/ki6biHkPU3