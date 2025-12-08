海外向けWi−Fiレンタル「イモトのWiFi」や「にしたんクリニック」「にしたんARTクリニック」を運営するエクスコムグローバル西村誠司社長（55）が8日、自身のTikTokを更新。AKB48グループの初代総監督の様子を絶賛した。

西村氏は、6日に東京・日本武道館で開催された、AKB48の20周年コンサートを鑑賞したといい「ファンの方も、僕も、涙が止まらなかった。本当に最高のライブだった」と話した。

同公演には、現役メンバーに加えて、高橋みなみ（34）らOGも出演。ライブ直前の出演メンバー全員による“気合入れの円陣”に立ち会ったといい、そこでの高橋の言葉と存在感に感銘を受けたという。

現総監督の倉野尾成美の言葉の後に、高橋が「ちょっと一言いいですか？」と切り出し「OGの人数は少ないけれど、自分たちもゲストではなく本気でライブに臨む。だからみんなも遠慮せず、全力でガツガツいこう！」とメッセージを送ったという。

西村社長は「女性だけれど、あえて言うと“おとこ気”すら感じた。“俺についてこい！”と言わんばかりの迫力だった」と絶賛。ライブ中のMCなどにも触れ「なぜAKB48が一時代を築けたのか、その中心にいた高橋みなみさんの“力量”はモンスター級。今でも輝きが違った」と振り返った。

現役メンバーに向けても「ぜひ彼女たちを超える存在になって、2026年、大きく羽ばたいてほしい」とエールを送っていた。