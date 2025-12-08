ANELA BEAUTY美容液が進化♡数量限定HOLIDAY SETで“年齢サイン*¹”にアプローチ

年齢を重ねることで気になる乾燥やハリ不足。そのサインに真摯に向き合い、MALIA.さんが手がける〈ANELA BEAUTY〉から、リニューアルした美容液「プランパーセラムリッチ」を先行で試せるHOLIDAY SETが登場します。美容液に加え、人気の洗顔料や限定ノベルティもセットにした特別仕様。肌悩みが深まりやすい冬こそ、自分を労わる贅沢なケアを始めてみませんか♪*乾燥やハリ不足

数量限定HOLIDAY SETの魅力

2025年12月15日（月）より発売される「ANELA BEAUTY HOLIDAY SET」（19,800円）は、ブランドを代表する美容液「プランパーセラムリッチ」1本、洗顔料「モイストパワーフェイスウォッシュ」1本、さらにオリジナルミラーヘアバンド＆リストバンドが付いた豪華セット。

12月22日より順次出荷され、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったりです。

進化したプランパーセラムリッチ

リニューアルした「プランパーセラムリッチ」（30ml/19,800円）は、リポソーム化した整肌成分が角質層まで浸透し、ふっくらとなめらかなハリ感をプラス。

デコルテやバストにも使用でき、より自信の持てる素肌へ導いてくれます。

処方の見直しに加え、高機能リポソーム複合体²やフローラルウォーター³の採用により、肌のすみずみに届くようパワーアップしています。

頼もしい高機能成分と使用感

5種のハリ感成分¹を新たにリポソーム化し、より深く角質層に届ける処方へ進化。ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液³やペプチド⁴、ビタミンC誘導体⁵を含む複合成分が乾燥によるくすみ²やハリ不足に集中アプローチします。

*¹グリセリン、水添ポリイソブテン、オレイン酸ポリグリセリル－１０、水添レシチン、ハナスゲ根エキス(すべて整肌成分) *³ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液(整肌成分)*⁴カプリロイルジペプチド－１７(整肌成分) *⁵ヒアルロン酸アスコルビルプロピル(整肌成分)

また、水の代わりにダマスクローズフラワーウォーター¹を配合し、潤いと透明感*²をサポート。年齢による毛穴悩みにも寄り添い、後に使うスキンケアのなじみを高めます。

*¹ダマスクバラ花水(整肌成分) *²うるおいにより肌に明るい印象をもたらすこと *³肌を引き締めて毛穴を目立ちにくくすること *⁴乾燥

大人肌を労わる特別な冬のご褒美ケアに

肌のハリ不足や乾燥が気になりやすい季節こそ、頼れるケアを味方にしたいもの。

「プランパーセラムリッチ」は、厳選成分と進化した処方で年齢サイン*¹にアプローチし、肌にふっくらとした手応えをもたらします。

数量限定のHOLIDAY SETなら、美容液に加えてデイリー使いしやすい洗顔料や可愛いノベルティも一緒に楽しめるのが嬉しいポイント♡忙しい年末のご褒美タイムに取り入れてみませんか。