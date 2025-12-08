アディダス オリジナルス新キャンペーン！「HANDBALL SPEZIAL」

アディダス オリジナルスが誇るクラシックスタイルの定番シューズ、「HANDBALL SPEZIAL」が新たなキャンペーンで登場！2025年12月11日より開始されるこのキャンペーンでは、トレンドに合わせたLO PROスタイルとBOLDスタイルが新登場。上質なスエードやレザーの素材で作られたこのシューズは、現代的なエッセンスを加えた一足に進化しています。

アディダス オリジナルス新キャンペーン始動！



アディダス オリジナルスの「HANDBALL SPEZIAL」シリーズが、2025年12月11日より新キャンペーンをスタート。クラシックなデザインにトレンドを反映させた新モデルが登場します。

「HANDBALL SPEZIAL BOLD W」は、スエードアッパーとレザーのスリーストライプスで、弾力性と上質感を兼ね備えた一足。

さらに、トレンドの薄底スタイル「HANDBALL SPEZIAL LO PRO W」は、スエード素材の耐久性とミニマルなデザインが特徴で、シンプルながらもスタイリッシュな足元を演出します。

新デザインで進化した「HANDBALL SPEZIAL」



「HANDBALL SPEZIAL」は、クラシックでアイコニックなスタイルに現代的な進化を遂げたモデルです。

新作「BOLD W」は、スエードとレザーのコンビネーションで、従来のデザインに弾力性と快適さをプラスし、厚底スタイルが新たな魅力を引き立てています。

一方、「LO PRO W」は、ミニマルで洗練された薄底デザインで、日常に溶け込むシンプルなスタイルが特徴です。

どちらも、履き心地の良さと上質な素材感が相まって、ファッションに自信を持たせてくれる一足です。

ストリートスタイルの必須アイテム、アディダス オリジナルス



アディダス オリジナルスの「HANDBALL SPEZIAL」は、ストリートファッションを支える定番シューズ。

ヴィンテージ感漂うデザインと、現代的な素材使いが融合したこのシューズは、性別を問わず多様なスタイルにマッチします。

ヌバックオーバーレイとタンブル加工されたレザーアッパーは、長時間の着用でも快適で、使い込むほどに風合いが増していきます。

さらに、トレンドを先取りした「FIREBIRD」シリーズやデニムアイテムが加わり、ファッション性も抜群！新しいコレクションを見逃さないで。

新しい「HANDBALL SPEZIAL」でストリートスタイルを格上げ！



アディダス オリジナルスの新キャンペーンで登場した「HANDBALL SPEZIAL」シリーズは、クラシックデザインと現代的なスタイルを融合させた新たな魅力を放っています。

BOLD WとLO PRO Wという異なるシルエットで、あなたのスタイルにぴったりの一足を見つけて。

さらに、アディダス オリジナルスのアパレルアイテムと組み合わせれば、ストリートファッションが一層引き立つこと間違いなし！