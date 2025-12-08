横澤夏子、過去にバイトしていた有名チェーン店明かす 長女にテーマソング歌い聴かせる姿に反響「お声が可愛い」「新潟在住！嬉しいです」
3児の母でお笑いタレントの横澤夏子（35）が7日、自身のインスタグラムを更新。過去にアルバイトしていた有名チェーン店を明かすとともに、赤ちゃん時代の長女（5）をあやしながらテーマソングを歌い聴かせるほほ笑ましい親子の光景を披露した。
【動画】「お声が可愛い」赤ちゃん時代の長女にコメリの歌を歌って聴かせる横澤夏子
横澤は「懐かしい動画が出てきたのよー！赤ちゃん時代の長女にコメリの歌うたってた！」「コメリの歌、元気じゃないと歌えない歌だから歌うと結果的に元気出るのよー！わたし、KOMERIでバイトしてたのよー！当時はフルで歌えてたのにあいまいになっちゃってるー！」とつづり、楽しそうに長女の手を取りながら歌っている動画をアップ。
この投稿にファンからは「お子さんが楽しんでいるのがとても伝わります お声が可愛い」「わぁ〜コメリのCMソング!!懐かしい…というか昔働いてました なんか嬉しい」「コメリの歌であやすの最高です！新潟在住！嬉しいです」「夏子さんから赤ちゃんへの愛が、画面から溢れ出てるーーー 私も我が子にコメリの歌うたいます」「なっちゃん表情も豊かで声も明るいのでお子さん良い子に育ちそうですね〜」「私も高校時代コメリでバイトしてました。頭から離れないんですよねその歌」「あやし方が上手です なっちゃんの優しい表情と喜ぶお子さんがたまりません」などの反響が寄せられている。
横澤は、2017年に一般男性と結婚。20年2月に長女、21年10月に次女（4）、23年6月に三女（2）を出産した。
