【ワシントン＝阿部真司】ロシアのユーリー・ウシャコフ大統領補佐官は７日放映の国営テレビ番組で、ウクライナ侵略の終結に向け米国が提示した和平案に関し、露側が複数の「抜本的な変更」を求めていると述べた。

露側が求めるウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）全域の割譲問題などを念頭に置いている模様だ。

ウシャコフ氏は２日、プーチン露大統領と米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使との会談に同席した。番組で和平案には「いくつかの問題で抜本的に変更する必要がある」と主張した。具体的な内容には触れなかった。領土割譲の拒否などウクライナの意向を踏まえ米国が修正した和平案を、ロシアに有利な形で押し戻そうとしている模様だ。

一方、トランプ米大統領は７日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が米国の和平案を読んでいないとして「失望している」と語った。先に開かれた米国とウクライナの高官協議では進展はロシアの対応次第との認識を共有したが、トランプ氏は交渉がまとまらない原因がウクライナにあると不満を募らせているようだ。

トランプ氏の長男ジュニア氏は７日、カタールでのイベントで、トランプ氏が仲介から離脱する可能性を共演者に問われ「そうするかもしれない」と応じた。

ゼレンスキー氏は８日、米国の和平案に関し、ロンドンで英仏独の首脳と４者会談を行った。米国との協議の進展について情報共有し、欧州と緊密な連携を図る狙いだ。ウクライナの防空能力強化に向け軍事支援や長期的な財政支援を議論し、欧州首脳と今後の交渉方針についても意見を交わしたとみられる。

会談に先立ちゼレンスキー氏は６日、ウィトコフ氏らと電話会談した。和平実現に向けた主な論点やロシアの再侵略を防ぐための「安全の保証」について協議した。ロシアが和平合意を順守しなかった場合の措置についても意見を交わし、次回の協議方式について確認したという。