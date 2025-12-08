お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。妻にプライベートを暴露された。

番組冒頭、MCのくりぃむしちゅー上田が「津田の一番のファン」と生電話がつながっていると発表。声を聴いた津田は「うそ！？」と小さく言った後、大爆笑。「これ、嫁…」と声の主が妻であることを明かした。

妻は上田に「自宅で天狗になってないか？」と聞かれると「子供たちに認めてもらいたくて、給料明細を机の上に」と暴露。これにスタジオは「凄いなお前」「うわダッセェ！」と大盛り上がり。津田は立ち上がり「そんなわけない！！！！」と大焦りだった。

「給料明細を食卓に置くんですか？」と詳細を聞かれると妻は「私は違うところに置くんですけど、（津田が）帰ってきたタイミングで確認して、そのまま食卓の上に置くので。子供たちも“あれ？これ給料明細？”って」と説明。「頑張ってるね、いつもありがとうっていうのを多分言ってほしい」と意図を分析した。

ネプチューン堀内が「お金の威力がないと、そういうこと言ってもらえない？」と質問すると「そんなかんじですね」とサラリ。スタジオは再び大爆笑。上田の「また後程」の呼びかけに「ありがとうございま〜す！よろしくお願いします！」に明るく返答する妻。津田は「な、な、何！？後ほど！？もう飯作っとけ！」と言い放ち「最低〜」と笑いを誘った。