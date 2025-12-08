特産品が楽しめると思う「島根県の道の駅」ランキング！ 2位「大社ご縁広場」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末年始に向けて、親戚や友人に贈る特別なギフトを探している方も多いのではないでしょうか。今回は、地域に誇る特色ある商品が並び、その土地の活気と魅力を体感できる道の駅の、特産品に注目してみました。
All About ニュース編集部は11月25〜27日、全国20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、特産品が楽しめると思う「島根県の道の駅」を紹介します！
All About ニュース編集部は11月25〜27日、全国20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、特産品が楽しめると思う「島根県の道の駅」を紹介します！
2位：大社ご縁広場（出雲市）／32票2位は「大社ご縁広場（出雲市）」でした。出雲大社にもほど近いこの道の駅は、観光とグルメの両方を楽しめる人気スポットです。出雲そばや地元食材を使ったグルメ、特産品の販売も充実しており、旅の思い出にぴったりな場所として親しまれています。
回答者からは「出雲大社の参道に近く、ぜんざいなど売っているから」（40代女性／埼玉県）、「パワースポットとして観光したのち、数多くのお土産を楽しめそうです」（40代女性／新潟県）、「出雲市はたくさんの人が訪れるところですので、道の駅も充実しているという印象です」（50代男性／神奈川県）などのコメントがありました。
1位：キララ多伎（出雲市）／55票1位は「キララ多伎（出雲市）」でした。日本海を望む絶景のロケーションと、新鮮な海産物や特産のいちじくを使ったスイーツなどが楽しめることで人気の道の駅です。ドライブの立ち寄りスポットとしても魅力的で、多くの人が訪れています。
回答者のコメントを見ると「海鮮グルメや地元の特産であるいちじくを使ったスイーツが楽しめるからです」（60代女性／愛知県）、「日本海に面した出雲市多伎町の海産物やブドウなどの農産物といった地域独自の特産品を扱っていると思われるためです」（30代男性／東京都）、「地域の農産物や海産物がそろっており、観光客でも立ち寄りやすい場所という印象があるから」（30代男性／富山県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)