【東京の人気サウナ】「サウナ東京」は最大40人が入れる都内最大級のサウナ室が魅力【全国のサウナ好きに聞いた】
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部は2025年11月21日、全国の温泉・サウナ好きを対象に、「行きつけの施設」についてのアンケートを実施。その中から、人気かつ評価の高い施設を厳選して紹介します。今回取り上げるのは「サウナ東京」です。
※アンケートで回答された施設のうち、2025年11月時点でGoogleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えのものを紹介しています
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
【アクセス＆料金】「サウナ東京」の詳細情報
5種類の個性豊かなサウナと3種類の温度帯の水風呂を備えた人気のサウナ施設。最大40名以上が着座可能な都内最大級のサウナ室があることでも注目を集めています。サウナで汗を流した後は、著名人とのコラボメニューをはじめとしたこだわりの食事を楽しめるレストランを訪れるのもおすすめです。
▼サウナの温度管理が安定している
「サウナの温度・湿度管理が非常に安定していて、発汗しやすい環境が整っています。さらに、ロウリュサービスが丁寧で、アロマの香りも良くリラックス効果が高いです。水風呂の深さと温度もちょうど良く、外気浴スペースもゆったりしていて“整う”体験をしやすいところが気に入っています（30代女性／東京都）」
▼水風呂の種類
「水風呂の種類が豊富で良いなと思うからです（20代男性／東京都）」
所在地：東京都港区赤坂3丁目13番4号
最寄駅：東京メトロ千代田線 赤坂駅 1番出口より徒歩1分
▼料金
※料金は全て税込、2時間利用の場合です平日：2600円
土・休日：3100円
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は2025年11月21日、全国の温泉・サウナ好きを対象に、「行きつけの施設」についてのアンケートを実施。その中から、人気かつ評価の高い施設を厳選して紹介します。今回取り上げるのは「サウナ東京」です。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
【アクセス＆料金】「サウナ東京」の詳細情報
「サウナ東京」は都内最大級のサウナ施設が人気
5種類の個性豊かなサウナと3種類の温度帯の水風呂を備えた人気のサウナ施設。最大40名以上が着座可能な都内最大級のサウナ室があることでも注目を集めています。サウナで汗を流した後は、著名人とのコラボメニューをはじめとしたこだわりの食事を楽しめるレストランを訪れるのもおすすめです。
「サウナ東京」の魅力は？All About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、全国の温泉・サウナ好きから「サウナ東京」の魅力を語る以下のような声が集まりました。
▼サウナの温度管理が安定している
「サウナの温度・湿度管理が非常に安定していて、発汗しやすい環境が整っています。さらに、ロウリュサービスが丁寧で、アロマの香りも良くリラックス効果が高いです。水風呂の深さと温度もちょうど良く、外気浴スペースもゆったりしていて“整う”体験をしやすいところが気に入っています（30代女性／東京都）」
▼水風呂の種類
「水風呂の種類が豊富で良いなと思うからです（20代男性／東京都）」
アクセス・料金情報▼アクセス
所在地：東京都港区赤坂3丁目13番4号
最寄駅：東京メトロ千代田線 赤坂駅 1番出口より徒歩1分
▼料金
※料金は全て税込、2時間利用の場合です平日：2600円
土・休日：3100円
(文:All About ニュース編集部)