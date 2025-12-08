「モザイクの方がかえって」北斗晶、「ヒワイな大根」ショットにツッコミ！ 息子も「逆にダメでしょ…」
タレントの北斗晶さんは12月7日、自身のInstagramを更新。「ヒワイな大根」の写真を公開したところ、さまざまな声が寄せられています。
【写真】「ヒワイな大根」にツッコミ！
この投稿に、長男の佐々木健之介さんから「モザイク逆にダメでしょ…」とコメントが。また、ファンからは「センシティブ(笑)」「モザイクの方がかえって」「モザイク無しが見たかった…」「立派な大根ですなぁ〜」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「ヒワイな大根」にツッコミ！
「センシティブ(笑)」北斗さんは「畑で大根を引っこ抜いたら…何とも岩井志麻子姐さんが好きそうなのが出てきた」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目がその大根ですが「大根でも流石に写真は、見せられないのでモザイク入れました」とあるように、モザイクが入っています。また、北斗さんは「ヒワイな大根は…北斗キッチンで容赦なくさばかれ」と説明し、煮物にした大根をはじめとしたおいしそうな手料理も掲載しました。
「私の脚は笑顔一杯」Instagramでは、日常で起きたことをたびたび発信している北斗さん。2日には「ちょっと…靴下小さいと思ったんだよな〜」「お陰様で、私の脚は笑顔一杯」とつづり、靴下の模様が脚に付いた様子を公開しました。ファンからは「可愛い足になりましたね」「こんなにキレイにつくんですね」といった反応が寄せられています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)