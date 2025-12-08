Image: beruf baggage

冷たい北風が吹きはじめ、やっと冬感が増してきた2025年も最後の月。今回は、あたたかくて快適すぎるネックウォーマーにフォーカスしました。

多機能素材使用でで快適さマックス

Image: beruf baggage

メイドインジャパンの鞄ブランドberuf baggage（ベルーフ バゲージ）より発売した「COMFY NECK WARMER 2（コンフィ ネックウォーマー 2）」（税込12,100円）にフォーカス。

ネックウォーマーは頭からカブるタイプが多いのですが、コチラはYKK社の画期的な樹脂成型面ファスナーPOWERHOOK®（パワーフック®）を採用した巻くタイプ。

Image: beruf baggage

フック状接合部を持つ連続したテープ状で、ぱっと見はマジックテープっぽいモノなのですが、薄く平らな表面なのでマジックテープのようにザラザラはしていません。スムーズ且つクイックな着脱が可能で、コレならメガネユーザー、髪の毛が長い方でも気軽に装着できます。

Image: beruf baggage

肌に直接触れる裏地は、メリノウールと、吸水速乾性に優れるCOOLMAX®を混織したMt.Breath Wool®（マウント ブレス ウール®）を採用。あたたかく肌触りもいいので、とにかく快適。

Image: beruf baggage

そして、大注目はベンチレーション機能つきという部分。

たとえば、満員電車など気温の高い屋内において、ネックウォーマーを巻いたままの状態でもスッとファスナーを開ければ暑い車内でも超快適。コレはあたらしい。

まさにシンプル イズ ザ ベスト！

Image: beruf baggage

表地には、耐摩耗性に優れたCORDURA®fabricのナイロン糸を使用したリップストップ仕様の2WAYストレッチ素材を採用。すぐれた引裂き強度の上、ストレッチ性と撥水性を備えています。しかも、ウォッシャブル対応なので、汚れても洗えるのがいい感じですね。

ちならみにコチラの「COMFY NECK WARMER 2」、日本のブランドhalo commodity®（ハロ コモディティー®）と細部にわたってディテールと機能を追求するINSPEC LINEと共同開発した高機能ネックウォーマーだそう。

モノクロカラーのシンプルなデザインだから、カジュアルやストリートはもちろん、ビジネスシーンでも、いや！老若男女、毎日だって使えちゃうのもウレシい。

Image: beruf baggage

「温度調節」、「抗菌防臭」、「吸湿性」、「通気性」、「ストレッチ性」、「撥水性」、「ウォッシャブル対応」。

コレは、あまりにも多機能すぎて、グウの音も出ないほどのベストアイテム。

Source: beruf baggage