¡¡11·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¼Ô¤é¤òÉ½¾´¤·¤¿¡ÖNPB¥¢¥ï¡¼¥º¡×¤Çº£µ¨¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤È5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¼Ô¤¬¼Â¤Ë8¿Í¡£¸õÊä¼Ô¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Çµ¼ÔÅêÉ¼¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÎÓ¡¡¸¶¹°¡Ë
¡¡MVP¤ÏÁ´¹ñ¤Î¿·Ê¹¡¢ÄÌ¿®¡¢ÊüÁ÷³Æ¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥×¥íÌîµå¼èºàÎòÄÌ»»5Ç¯°Ê¾å¤Îµ¼Ô¤¬ÅêÉ¼»ñ³Ê¼Ô¡Êº£Ç¯¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÍ¸úÅêÉ¼¼Ô¿ô229¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£3¿Í¤òÏ¢µ¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¡¢1°Ì¤Ï5ÅÀ¡¢2°Ì3ÅÀ¡¢3°Ì1ÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¿ô¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯½é¼õ¾Þ¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤ÏÀèÈ¯Å¾¸þ2Ç¯ÌÜ¤Ç24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢12¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦46¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£·î´ÖËÉ¸æÎ¨¤Ï5¡¢6¡¢8·î¤Ë0ÅÀÂæ¡£Í¥¾¡¤ò·ã¤·¤¯Áè¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ï8»î¹ç¤Ç4¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦87¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤¿Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï°ÂÄê´¶¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÁª½Ð¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¶áÆ£·ò²ð¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢ÅÀ¿ô¤Î¾å°Ì4¿Í¤Þ¤Ç¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤ÇÀê¤á¤¿¡Ê2°Ì»³ÀîÊæ¹â¡¢3°ÌÍ¸¶¹ÒÊ¿¡¢4°Ì¥â¥¤¥Í¥í¡Ë¡£º£Ç¯¤Ï2°Ì¤È4°Ì¤ËÆüËÜ¥Ï¥àÀª¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤¬ÆÃÄ§¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿ÀÀª¤¬MVP¤Îº´Æ£µ±ÌÀ°Ê²¼6°Ì¤Þ¤ÇÆÈÀê¡Ë¤À¡£
¡¡2°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¡£ÅÀ¿ô¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤Î983ÅÀ¡Ê1°Ì177É¼¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢257ÅÀ¡ÊÆ±20É¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïº£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ì¥¤¥¨¥¹¤òÂÇÎ¨2³ä5ÎÒ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤È¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄÊÌ¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ç¤Ï4³ä2Ê¬9ÎÒ¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤òµö¤·¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿4°Ì¤Ï°ËÆ£Âç海¡£ºÇÂ¿¾¡¤ÈºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½é¤á¤ÆÂôÂ¼¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢Íèµ¨¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ËÆ£¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆMVP¤ÎÅÀ¿ô¤Ç3°Ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤Ç¤Ï2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®¤À¡£1°ÌÉ¼¤Ï6É¼¤Ç°ËÆ£¤ò3É¼²¼²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢2°ÌÉ¼¤Ï34É¼¤Ç8É¼Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î3³äÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ°éÀ®½Ð¿È¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡£¼éÈ÷¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆóÎÝ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ç³°Ìî¤Ë²ó¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¹¥¥×¥ì¡¼¤òÂ¿¤¯¸«¤»¤¿¡£
¡¡5°Ì¤Ï¿ù»³°ì¼ù¡£¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤ÎÉÔ¿¶¤Ç6·î¤«¤éÍÞ¤¨¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ°ÂÄê´¶¤ËËþ¤Á¤¿Åêµå¤ò¸«¤»Â³¤±¡¢31¥»¡¼¥Ö¤ÇÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç½é¤ÎºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÀ¿ô¤Î6°Ì¤«¤é9°Ì¤Ï¡¢°ËÆ£¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÇÂ¿¾¡¤ÎÍ¸¶¡¢¾¡Î¨Âè1°Ì¤ÎÂç´ØÍ§µ×¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤ÎÌøÄ®Ã£¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Î¾¾ËÜÍµ¼ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤¬Â³¤¯¡£º£µ¨¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÃæ¤Ç¸Ä¤ÎÎÏ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëµ¼Ô¤ÎMVPÅêÉ¼¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¥â¥¤¥Í¥í¢¿ù»³£ÌøÄ®¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥é¥ó¤¬¶¸¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥Á¤Ç½Ð¸½¤·¤¿¿ù»³¡¢ÆÃ¤Ë¸òÎ®Àï¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿ÌøÄ®¤òÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢ËÒ¸¶Âç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤¿³èÌö¤ò¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£