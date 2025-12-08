日向坂46の松田好花（26）が8日、神奈川・パシフィコ横浜でニッポン放送「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX」（木曜深夜0・00）の初となる番組イベントを開催した。大歓声を受けながら登場すると「初めてリスナーの方を目にしたので層が分かりますね」と口にして笑いを誘った。フリートークやリスナーからのメール紹介などで、いつもの番組の雰囲気も保ちつつ大きな会場を楽しませた。

松田は来年1月28日発売の16枚目のシングルの活動をもってグループを卒業する。イベント終盤には卒業セレモニーを同29日にトヨタアリーナ東京で開催することをサプライズ発表すると、大きな拍手が巻き起こった。一方、「皆さんの財布が心配。今回のイベントグッズで枯れちゃうよね」と不敵な笑みも浮かべた。会場からは「休みとるよー」との声も上がり、さっそく参戦表明するファンもいた。

セレモニーが木曜開催で番組のレギュラー放送と曜日被りすることから、事前収録にする可能性を言及するとファンは「え〜」と落ち込むリアクション。松田は「本気で言ってる？」と苦笑いし「この後トークゾーンあるなって思いながら（卒業）スピーチするの嫌だ」と現実的な理由を述べるも、ファンが生放送を強く望む様子にうれしそうな表情も浮かべた。

この場では、1月29日の放送回の形式に結論は出なかった。卒業セレモニー同様に、その後の番組放送にも大きな注目が集まりそうだ。