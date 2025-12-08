ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¡¡Í¿ÅÞÄó½Ð¤ÎµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤á¤°¤ê
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿½°µÄ±¡¤ÎµÄ°÷Äê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ëË¡°Æ¤ò¤á¤°¤ê1Ç¯¤Ç·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Æ°Åª¤Ëºï¸º¿ô¤ò·è¤á¤ë¾ò¹à¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¶¦Æ±¤ÇÄó½Ð¤·¤¿Ë¡°Æ¤Ç¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤ÎÄê¿ô¤ò¤¤¤Þ¤Î465¤«¤é1³ä¤òÌÜÉ¸¤Ëºï¸º¤·¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ²ñ¤ÇÁªµóÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¡¢1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1Ç¯¤Ç·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è25¡¢ÈæÎãÂåÉ½20¤ò¼«Æ°Åª¤Ëºï¸º¤¹¤ë¾ò¹à¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Ï8Æü¡¢BS-TBS¡ÖÊóÆ»1930¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ë¡Î§¤ÎÎ©¤ÆÉÕ¤±¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÀÐÇËÌÐ Á°ÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·è¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¾®Áªµó¶è25¡¢ÈæÎã¤ò20¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ë¡Î§¤ÎÎ©¤ÆÉÕ¤±¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡Ê·ëÏÀ¤¬¡Ë½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
ÀÐÇË»á¤Ï¡È¤¤¤¿¤º¤é¤Ë·ëÏÀ¤ò°ú¤±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ü¥¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤ËÄê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬Ë¡°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµÄÏÀ¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£