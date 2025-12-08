¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡G1³¤¶Á²¦·èÄêÀï¡ÛµÈÅÄÎ¿ÂÀÏ¯¡¡G2Vµ¡¤ÇÊ·°Ïµ¤¾å¡¹¡¡¤Þ¤º¤Ï½àÍ¥¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î³«Àß71¼þÇ¯µÇ°¡ÖG1³¤¶Á²¦·èÄêÀï¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÎ¿ÂÀÏ¯¡Ê32¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï¶á¶·¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°ú¤¤¬¤¤¤¤¡£G2V¤Î52¹æµ¡¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç3¡¢2Ãå¤È½®·ô¤Ë¹×¸¥¡£¡Ö¿¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹Ô¤Â¤Ï¤¤¤¤¡£¸½¾õ¤Ç¤âÀï¤¨¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤À¡£
¡¡2ÀáÁ°¤Î¶ÍÀ¸¤Ç¤Ï10Àï9¾¡¡¢2Ãå1²ó¤Î½à¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈV¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ëº£Ç¯4²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤òÍ¥¾¡¤¹¤ì¤ÐÍèÇ¯3·î¡¦ÃÏ¸µ³÷·´¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSG¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¸¢Íø¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¡Ö¡Ê½é¡ËSG¤Ë½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ïº£Àá½àÍ¥¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤«¤é¡×¡£3ÆüÌÜ6¡¢11R¤Ç¤Î2Áö¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£