新日本プロレス８日広島大会「ワールドタッグリーグ」Ａブロック最終公式戦で、辻陽太（３２）、ゲイブ・キッド（２８）組がタイチ（４５）、小島聡（５５）組から５勝目を挙げ、準決勝（１３日、鹿児島）に進出した。

辻のジーンブラスター誤爆を機に不協和音が鳴り響く中でも、新世代ツートップコンビが４強に駒を進めた。小島との打撃戦を展開したゲイブが強烈なラリアートを浴びて万事休すかと思われたが、辻がジーンブラスターの要領でタイチを吹っ飛ばしてカットし３カウントを阻止。さらに辻はジャンピングニー、トラースキックを小島に打ち込むと、場外のタイチにトぺ・スイシーダを放って敵チームを分断する。

絶好のアシストを受けたゲイブはＯ―ＫＮＥＥ（ニーアタック）を小島に叩き込み勝負に出る。最後はレッグトラップパイルドライバーで突き刺して３カウントを奪った。

Ａブロックは全公式戦終了時点で辻＆ゲイブと後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩの「毘沙門」が勝ち点１０で並び上位２チームに。毘沙門との公式戦で敗れている辻＆ゲイブは２位通過となったのだが、緊張関係はまだ続きそうだ。辻は「おいゲイブ、いつまでやるんだよ。この前、俺が謝ったの聞こえなかったのか？ それともそれだけじゃ足らねえってのか？ 何のためにリーグ戦出てるんだよ」と憤りを隠せず。ゲイブも「俺は誰からの指図も受けねえよ。俺たちのことを決勝戦に進めるのはこの俺だ。俺は俺のやり方でやるんだよ」と譲らなかった。