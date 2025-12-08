「スラムダンク」安西先生役声優が死去 享年79
【モデルプレス＝2025/12/08】声優の西村知道さんが11月29日、亡くなったことがわかった。 79歳だった。12月8日、所属事務所「アーツビジョン 」が発表した。
【写真】「THE FIRST SLAM DUNK」宮城リョータ役声優のスーツ姿
所属事務所は「弊社所属、西村知道 儀 （享年79） は兼ねてより病気療養中のところ令和7年11月29日に逝去いたしました」と発表した。
西村さんは、1946年6月2日生まれ、千葉県出身。テレビアニメ「SLAM DUNK」の安西先生役で知られる。
2025年9月に体調不良のため一時休業、回復し次第復帰予定であることが事務所から発表されていた。（modelpress編集部）
◆声優・西村知道さん死去
◆西村知道さん「スラムダンク」安西先生役など
