本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
12/8
EUR/USD
1.1575（8.92億ユーロ）
1.1650（9.80億ユーロ）
1.1800（20億ユーロ）
USD/JPY
153.00（7.79億ドル
155.00（17.3億ドル）
156.00（16.7億ドル）
GBP/USD
1.3050（7.40億ポンド）
1.3500（5.00億ポンド）
ユーロドルは1.1650にピンポイント、ドル円は155.00と156.00に大規模期限、ポンドドルは1.3500と1.3050に離れたポイント
