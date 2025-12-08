女子プロレスのスターダムは8日、後楽園ホールで「STARDOM NIGHTER2025 in KORAKUEN Dec.」を行った。

29日に両国国技館で対戦するワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥と挑戦者の安納サオリが8人タッグで対戦した。上谷も安納もともに意地の張り合いでキックや張り手などで一歩も引かない。10分すぎ、舞華に上谷が椅子攻撃を見せようとしたところで安納がアシスト。上谷の背中に椅子を打ち下ろす。13分23秒、舞華がローリングラリアット、みちのくドライバー2からのエビ固めで上谷から勝利した。敗れた上谷は「舞華、よりによってお前かよ。クソー、でもなたった1回の勝利であいつの7カ月間の欠場の穴を埋められたと思うなよ。それにサオリ、スイッチ入るのが遅いんだよ。お前らな全員ぶっ潰してやるよ」と怒り心頭。続けて「プロレス大賞の発表がやってくる。普段の感謝の気持ちを込めて、感謝されるのはこっちなんだけどね」といきなり金一封を取り出し、プロレス大賞選考委員の買収を行った。「男子プロレスラーには負けられないな」と意気揚々で控室に消えた。

上谷に勝った舞華は「ホントに私の復帰でこれからですよ。HATE、好き勝手やってきたけど、誰かが止めないと。止めるのは私だと思っているので、スターダムは楽しくなるよ」と勝利の勢いそのままに突き進む。