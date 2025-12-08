サッカー関東大学1部の流通経大が8日、流通経大柏と千葉県柏市の同校で男女合同内定者会見を開催した。合わせてJクラブ内定者10人をはじめ、フットサルFリーグや女子なでしこリーグに進む選手15人が決意表明した。

同大学からは6人がJリーグに挑戦する。今季関東大学リーグ1部では苦戦し来季2部降格となったものの、例年同様に多くのタレントが大きく成長し、プロの道に進む。

今月4日に浦和加入内定が発表されたばかりのFW松永颯汰は「静岡学園の同期4人（現ドイツ2部ダルムシュタットMF古川陽介ら）が直接プロになり、その悔しさを糧にここまでやってきた。スタートラインに立つことができたので4人より活躍できるように、これから浦和レッズのために走りたい。個人として2桁得点、2桁アシストを成し遂げたい」と力強く抱負を語った。

松永は今夏の全日本大学選抜イタリア遠征で背番号10を背負い、セリエAフィオレンティナのトップチーム撃破に貢献した。中野雄二監督は「もっともフィールドで輝いていたのが松永選手だったと思う。イタリアのチームに、という時期もあったが、浦和レッズさんにお世話になることになった。多くの選手を育てていただいた浦和でどれだけ輝けるか楽しみ」と同大学OBに続く活躍を願った。浦和からは、その一人である宇賀神友弥スカウトが同席。「こうした形で母校の会見に出られるのはうれしい。レッズは今季思った位置にいられていないので、彼の活躍で優勝に導いてもらいたい」と期待を込めた。

同大学によると、今後もプロ・アマチュアクラブに進む選手が増える可能性がある。会見に出席した選手は以下の通り。

▽流通経大・男子

FW松永颯汰 浦和

MF鈴木奎吾 清水

MF大氏凛州 いわき

DF坂本光 いわき

MF渋谷諒太 松本

FW清水蒼太朗 長野FP畠中武蔵 フウガドールすみだ

▽流通経大・女子

MF林明歩 バニーズ群馬

DF諏訪ゆいか バニーズ群馬

MF渡辺渚々美 南葛SC

▽流通経大柏・男子

FW大藤颯太 東京V

MF島谷義進 水戸

MF安藤晃希 水戸

DF増田大空 磐田

▽流通経大柏・女子

MF市野瑛瑠奈 ニッパツ横浜シーガルズ