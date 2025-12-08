毎日、家事や育児をしながら働くママは本当に立派ですよね。仕事から帰っても、息つく暇もなく夜ごはんの支度に取りかかる人も多いと思います。本当は子どもの勉強を見てあげたいですが、忙しくてゆっくりと時間を取れないのが現実ですよね。そんな超ハードなママの大変さも知らずに、のんきな夫を見るとイラッとしてしまうようで……？

今回は、フルタイム勤務ママをブチ切れさせた無神経すぎる夫の話をご紹介いたします。

忙しさを知らない夫

「私はフルタイムで働いているので、息子は学童に入れています。そのため帰るのは毎日18時をすぎ、そこから家事をやるとなると、息子の勉強を見てあげる余裕は正直ないんですよね。

そんなある日、夫がたまたま息子の宿題を見てあげていたら『お前全然わかってないな』『勉強できなさすぎるだろ』とバカにした言い方をしたんです。息子なりに頑張っているのに、そんな言い方をしてやる気をなくしたらどうするのかと思って、夫に注意したら『そんなんでやる気なくしてたら人生詰みまくりだろ』と言ってきました。

さらに『学童から帰ってきたらテレビとかゲームばっかりさせてんだろ？』『その時間に勉強見てやれば？』『そしたらあんな簡単な問題解けるだろ』と言われカチンときましたね。普段子育ても家事も全部私に丸投げのくせに、なんでこんな偉そうな言い方ができるんだろう。夫への愛情がどんどん冷めていきます」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 仕事も家事もしながら子どもの勉強を見るのが、どれだけ難しいことかを理解したほうがいいですね。ここまで偉そうに言うのであれば、一度全て旦那さんに任せてみるのもアリかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。