¡ÚÆÃ½¸¡ÛÍÉ¤ì¤ë¡Ö¥³¥áÀ¯ºö¡×¡¡¿·³ã¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷¤Î¶áÌî¹¨ÌÀ¤µ¤ó²òÀâ¡Ô¿·³ã¡Õ
º£²ó¤Ï¡ÖÍÉ¤ì¤ë¥³¥áÀ¯ºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷¤Î¶áÌî¹¨ÌÀ¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¾®ÀôÁ°ÇÀ¿åÁê¤ÈÎëÌÚÇÀ¿åÁê
¤Þ¤º¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¥³¥á¤Ê¤ÉÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤òÃ´¤¦¤Î¤¬ÎëÌÚÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ç¤¹¡£
¸µÇÀ¿å¾Ê¤Î¿¦°÷¤Ç¾®ÀôÁ°Âç¿Ã¤ÈÀ¯ºöÌÌ¤ÇÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÎëÌÚÂç¿Ã¤ò¶áÌî¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤´¤é¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡¢¥¶¡¦ÇÀ¿å¾Ê¡×
¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷¡¡¶áÌî¹¨ÌÀ¤µ¤ó
¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡È¥¶¡¦ÇÀ¿å¾Ê¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¿·³ã¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÇÀÀ¯¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ìÄê¤Î°Â¿´´¶¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2¿Í¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤òÈæ³Ó
ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¾®ÀôÁ°Âç¿Ã¤È¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÎëÌÚÂç¿Ã¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®ÀôÁ°Âç¿Ã¤¬¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸Áý»º¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢°ìÊý¤ÎÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸À¸»º¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²Á³Ê¤òÌÀ³Î¤Ë²¼¤²¤¿¤¤¡¢5¥¥í3000±ßÂæ¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÀôÁ°Âç¿Ã¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡Ö²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¤Ç·è¤Þ¤ë¤Ù¤¡£À¸»º¼Ô¤¬ºÆÀ¸»º¤Ç¤¤ë²Á³Ê¤¬»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î°ã¤¤¿·³ã¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶áÌî¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÌî¹¨ÌÀ¤µ¤ó
¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÂ¦¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¡¢ÎëÌÚÂç¿Ã¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Îº£¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±ÌÜ¤ò¸þ¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ëÇÀ¿åÂ²¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï¡ØÎëÌÚÂç¿Ã¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÀ¸»º¼ÔÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍø±×¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶áÌî¹¨ÌÀ¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ÎµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÀ²È¤ÈÀ¸»º¼Ô¤ò¼é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¤Î¼«µëÎ¨¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤â°¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â¤½¤ì¤ÏÉÔÍø±×¡£¤À¤«¤é¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¡¢¹ñÆâ¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÀË¡¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¥³¥á²Á³Ê¡¡¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Î¸ú²Ì¤Ï°ì»þÅª¤À¤Ã¤¿¡×
µîÇ¯¤È¤³¤È¤·¡¢Âç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥á²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯5·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï5¥¥í2000±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤Ï3500±ß¡¢¤³¤È¤·3·î¤Ë¤Ï4000±ßÂæ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÁ°Âç¿Ã»þÂå¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì»þ¡¢²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·ÊÆ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¶áÌî¹¨ÌÀ¤µ¤ó
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Î¸ú²Ì¤Ï°ì»þÅª¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤È¡£Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
²Æ°Ê¹ß¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤äÀ¸»º¼Ô¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¤¬¸Ø¤ë¤ª¤¤¤·¤¤¥³¥á¡¡¤·¤«¤·
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡£¹¬¤»¡×
ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·³ã¸©»º¤Î¿·ÊÆ¡Öµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤È¡Ö¿·Ç·½õ¡×¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËPR¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
»²²Ã¼Ô
¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿·³ã¤ÎÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÊÆ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿·³ã¤¬¸Ø¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÆ¡×¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£
¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¤³¤·¤¤¤Ö¤¤Ç¡¢¤ª¤è¤½5000±ß¡£µû¾Â»º¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¤Ç6000±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸®ÊÂ¤ß5¥¥í5000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡£
Çã¤¤ÊªµÒ
¡Ö¥³¥á¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì»þ´üÈ÷ÃßÊÆ¤¬Æþ¤Ã¤Æ°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£·ë¶É(ÃÍÃÊ¤¬)¸µ¤ËÌá¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×
3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë½÷À¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¯¥³¥áÀ¯ºö¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
3»ù¤ÎÊì
¡ÖÂç¿Ã¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ»ÅÍÍ¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·è¤á¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢(À¯ºö¤ò)¥³¥í¥³¥íÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«º¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹ー¥Ñー¤ÎÅ¹¼ç¤â¤¿¤áÂ©
Å¹¼ç¤«¤é¤â¡¢¤¿¤áÂ©¤¬¡£
¥¹ー¥Ñー¤ÎÅ¹¼ç
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¡Ø¹â¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤·1·î¤°¤é¤¤¤«¤éËèÆüÇäÀÚ¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿·ÊÆ¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËËèÆü¡¢²¿¤«¤·¤é¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×
¤ª¤¤¤·¤¤¿·ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¸½¾õ¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥ÑーÅ¹¼ç
¡ÖÇä¤ì¤ëÃÍÃÊ¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²·²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¾®ÇäÅ¹¤Ê¤Î¤«¤É¤Á¤é¤â¿È¤òÀÚ¤Ã¤ÆÇä¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÃÍÃÊ¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤È¥³¥á¤ÎÈÎÇä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÇÀ²È¤Ï¡Ö¥³¥áÎ¥¤ì¤¬¿´ÇÛ¡×
°ìÊý¡¢JA¤Ë¥³¥á¤ò½Ð²Ù¤¹¤ëÀ¸»º¼Ô¤Ï¡¢²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤äÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥áÇÀ²È
¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤Æ¡Ø¤³¤ÎÁê¾ì¤ÏÃ¯¤¬°¤¤¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤âÀ¯ºö¤À¤«¤é¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡Ä¡£¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¥³¥áÎ¥¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¡×
¥³¥áÇÀ²È
¡ÖÍ¢ÆþÊÆ¤À¤Î¡¢È÷ÃßÊÆ¤À¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÀ¸»º¼ÔÂ¦¤âº®Íð¤·¤¿ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤Æº£¸å¤â¥³¥á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¤Í¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤Ï¡×
¥³¥á¼ûµë¤Î¸½¾õ¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¥³¥á¤Î¼ûµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤¤Àþ¤¬¡È¼ûÍ×ÎÌ¡É¤ÇÀÄ¤¤Àþ¤¬¡ÈÀ¸»ºÎÌ¡É¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤·¤Î¼ç¿©ÍÑÊÆ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï748Ëü¥È¥ó¤Î¸«ÄÌ¤·¡£
ÍèÇ¯¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï711Ëü¥È¥ó¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¼ûÍ×ÎÌ¤ÈÆ±¤¸¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¾¯¤·¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¶áÌî¹¨ÌÀ¤µ¤ó
¡ÖÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÌó5¡ó¸º»º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯Ëºî¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¡µë²á¾ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤¬ÃÍÊø¤ì¤¹¤ë¤Î¤òÀ¸»º¼Ô¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÇÛÎ¸¤ò¤·¤¿¤È¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤éº£Ç¯¤ÏËºî¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¸»º¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥áÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ïº£¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö²áÇ®¤·¤Æº£¤ÎÃÍÃÊ¡×¡ÖÇä¤ê¤µ¤Ð¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡©
¶áÌî¹¨ÌÀ¤µ¤ó
¡ÖÉáÄÌ¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤ÉµîÇ¯¤«¤é¤Î¥³¥áÉÔÂ¤ÎÏÃ¡¢¤½¤ì¤«¤éº£Ç¯²Æ¤Î³é¿å¤Ç¶§ºî¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶È¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤ÏÊÆ¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÇä¤ë¤â¤Î¤òÂ·¤¨¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬²áÇ®¤·¤Æ¡¢º£¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤½¤ì¤¬Çä¤ê¤µ¤Ð¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
´èÄ¥¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥³¥á¤ò´ÊÃ±¤Ë°Â¤¯Çä¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
JA¤ä²·Çä¶È¼Ô¤Ï¤É¤¦¤ß¤Æ¤¤¤ë¤«
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖJA¡×¤È¡Ö²·Çä¶È¼Ô¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤äÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
JAÁ´ÇÀ¤Ë¤¤¤¬¤¿¤Ï¡¢¤³¤È¤·¥³¥á¤Î½¸²Ù¤ÎºÝ¤ËÀ¸»º¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤¦¡Ö²¾ÅÏ¶â¡×¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
µû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ï60¥¥í¤¢¤¿¤ê3Ëü5500±ß¤È¡¢µîÇ¯¤Î¤ª¤è¤½1.8ÇÜ¤Ë¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥³¥á¤Î²·Çä¶È¼Ô¡£
¤³¤³¤Ç¡¢JA¤¨¤Á¤´Ãæ±Û¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¿·ÊÆ¤Î¼è°ú¤Î¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
JA
¡ÖÀ¸»º¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ËèÇ¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·²·Çä¶È¼Ô¤Ï¡£
²·Çä¶È¼Ô
¡Ö¾ï¼±¤Ã¤ÆÎ®ÄÌ¤âÎÌ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¡Ê¾ï¼±¤Ï¡ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£4000±ß°Ê¾å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥³¥áÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤½¤ì¤òÇ¼ÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
JA
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤â°ìÄê¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²Á³Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï(¤¤¤Þ¤è¤ê)Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ë¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤È(²Á³Ê¤¬)¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×
À¸»º¼Ô¤È¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î´Ö¤ËÎ©¤ÄJA¤È²·Çä¶È¼Ô¡£
¼ç¿©¤ÎÌ¤Íè¤ò·üÇ°
Âç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¯ ¡È¥³¥áÀ¯ºö¡É¤Î¶¹´Ö¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¼ç¿©¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²·Çä¶È¼Ô
¡Ö²Á³Ê¤Î¾å²¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ìÊý¤Ç¡È¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¸»ºÎÌ¡¦¶¡µëÎÌ¤¬°ìµ¤¤Ë¸º¤Ã¤Á¤ã¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÀè¤Î²Á³Ê¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÀè5Ç¯¡¦10Ç¯¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥³¥áÁûÆ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¾ï¼±¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È¡Ä¡£
À¸»º¼Ô¤â¾ÃÈñ¼Ô¤â¡¢ÁÐÊý¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤È¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤é°Ì¤Ê¤Î¤«¡¢²Á³Ê¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Îº£¸å¤Ï¡©
¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷¡¡¶áÌî¹¨ÌÀ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÍ½Â¬¤¬Æñ¤·¤¤¤È¡£³§¤µ¤ó¤â¤¦º£Ç¯¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µîÇ¯º£Ç¯¤Î¤³¤Îº®Íð¤À¤Ã¤Æ¡¢¼ûµëÍ½Â¬¤Î¸«¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤ÉÀ¸»º¼Ô¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤¬¶¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²Á³Ê¤È¶¡µë¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¹ñ¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤«¤éÍ¢½Ð¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡×
¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷¡¡¶áÌî¹¨ÌÀ¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ì¤«¤éÇÀ²È¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤³¤ì¤òËÜÅö¤Ëº£¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬¤â¤¦¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ë»ä¤¿¤ÁÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
2025Ç¯11·î21Æü¡ÖÍ¼Êý¥ï¥¤¥É¿·³ã°ìÈÖ¡×ÊüÁ÷¤è¤ê
