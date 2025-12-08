東野圭吾『クスノキの番人』アニメ映画化　天海祐希が絵本『少年とクスノキ』を朗読する映像公開

東野圭吾『クスノキの番人』（実業之日本社）を原作としたアニメーション映画が2026年1月30日に全国公開される。アニメ映画化を記念して天海祐希の絵本朗読映像が公開された。

【写真】天海祐希が絵本『少年とクスノキ』を朗読

実業之日本社より刊行され、累計100万部を突破した東野圭吾の小説『クスノキの番人』。アニメ映画にて柳澤千舟を演じた天海祐希による、絵本『少年とクスノキ』（実業之日本社／2025年5月刊）の朗読動画が公開された。

『少年とクスノキ』は『クスノキの番人』、続編『クスノキの女神』に連なるシリーズとして東野圭吾が文を書き下ろし、絵をよしだるみが担当、東野圭吾初の子ども向け絵本となった。アニメーション映画の収録現場を訪れた東野圭吾が「天海さんの声は、千舟のイメージとぴったりだ」と納得、このスペシャルコラボが実現した。

また全国の書店では『クスノキの番人』フェアを実施中。全国の書店様にて『クスノキの番人』シリーズを購入すると、抽選でアニメーション映画のムビチケカード、映画オリジナルグッズ、主演者のサイン入りポスターなど豪華賞品が当たるキャンペーンも実施中。詳細は『クスノキの番人』書店店舗キャンペーン公式サイトよりご確認ください。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）