奥野壮、3rd写真集『Journey:)』発売　全編シンガポール撮影で“素の旅姿”を収録

『奥野 壮写真集 Journey:)』（KADOKAWA）が2025年12月5日（金）に発売された。

【写真】奥野壮、旅先で素の表情を披露

1月より放送開始となる、ドラマ『コスメティック・プレイラバーSeason2』で間宮棗（まみや・なつめ）役を演じる俳優・奥野壮。奥野にとって3冊目となる写真集『Journey:)』が発売。

本作は奥野たっての希望で「みんなと旅をしている」をテーマに、全編シンガポールで撮影を敢行。街の中で、自然の中で、ふと立ち寄った場所で撮影された、カメラを意識しない素の表情を丁寧に切り取ったカットが多数収録されている。

また奥野自身がカメラを構え撮影した、現地のさまざまな景色や旅先で出会った人々など、貴重な旅の様子も多数収録。ページをめくるごとに、まるで一緒に旅をしているかのような気持ちに包まれる写真集となっている。

本作の発売に合わせて奥野は「この写真集は、いろんな挑戦ができた一冊にもなったので、自分にとっての“Journey:)”でもあったなって思っています。全体的にスタイリングも気に入っているし、写真集ならではの自然な表情はもちろん、一人旅もできたり、本当に自由に撮影できた様子が一冊に詰め込まれています。

最初は海にも入る予定じゃなかったけど、その場の雰囲気で海にも入ったり、自分でも予想つかないことがいっぱいでした（笑）。どこが予定通りだったのか、どこからが予定になく突発的な撮影になったのかを、写真集を見ながらみんなに予想してもらって、教えて欲しいなって。どこのページをめくっても、一緒にシンガポールの街を旅しているような写真集になっているので、みんなにも楽しんでもらえると思います！」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）