和菓子×妖の心ほぐれる物語『花も団子も』　奈良の和菓子屋を舞台に描く新作小説

『花も団子も 春呼ぶ和菓子と奈良の町』（小説：いのうえ えい／装画：うごんば／マイクロマガジン社）が2025年12月22日に発売される。

【写真】いのうええい『「泣ける話」をひとつください。 あきらめの悪い編集者と忘れ去られた推し作家』

『ヨロヅノコトノハ やまとうたと天邪鬼』（ことのは文庫）にてデビュー。既刊に『「泣ける話」をひとつください。あきらめの悪い編集者と忘れ去られた推し作家』（ことのは文庫）があるいのうええいが小説、ヤングエースUP連載の『彼岸のオルカ』作画や、プロジェクトセカイ、にじさんじ等のイラストを手掛けるうごんばがイラストを手掛ける本作。

奈良の古びた和菓子屋『ことこと庵』を預かる新米和菓子職人の紺野旭（こんの・あさひ）には「天敵」がいる。この店の店主兼和菓子作りの師匠の有楽（ゆうらく）という妖（あやかし）だ。

店を放ってほっつき歩くこの天敵はたまに帰ってくると、弟子が必死で作った菓子を勝手に「面白い（が謎の）和菓子」に作り変えたりしては自由気ままに過ごしている。

古より伝わる和菓子を愛する人と妖。彼らはぶつかり合いながらも店を訪れる悩めるお客さんの心を優しくほどいていく。しかし、そんな二人にはお互いが知らない、ある「秘密」があったーー。

『花も団子も 春呼ぶ和菓子と奈良の町』発売同日より電子書籍の配信も開始。電子版巻末には、うごんばによるカバー用イラストをそのまま収録されるほか、関西協力店舗限定で、表紙イラストを起用したクリアカードがプレゼントされる。

