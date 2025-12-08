家庭的な料理が人気の店『TAMARIBA タマリバの台所』。

19年前に母親が居酒屋としてオープンした店を母の引退を機に4年前の姉妹で引き継ぎ、現在はお弁当・テイクアウトを中心に、材料に余裕があるときはランチも営業しています。



ランチでオススメは、バランスのとれたおかずが並ぶ「日替わり 日常定食（780円/税込み）」。

地元の食材にこだわり、日替わりのメインと小鉢・白米に味噌汁と、バランスのよいセット。取材日のメインは「さわらの西京焼き」に小鉢には「五泉産さといもの唐揚げ」や生ハムがアクセントになっている「五泉産ネギの春巻」など。



お米ももちろん五泉産。母や近所のおばあちゃんからレシピを教わることも多いそうで、まさに家庭の味を楽しめます。





大人気メニューは「キノコガーリックバターライスのローストビーフ丼(1,280円/税込み)」。

母から引き継いだステーキ用の〝秘伝のソース〟で下味がしっかりついたお肉は、ゆっくり低温調理します。その上にのったガーリックと食べるとパンチのある味で箸が止まりません。



ごはんには、シイタケ・エリンギ・マイタケ・シメジなどのキノコが入っています。ごはんにキノコの風味がつくように、キノコだけ空焼きしてから調理するこだわり。食べた瞬間、口の中がキノコの香りで満たされます。



ガーリックが苦手な方は、白米と半熟卵バージョンの「ローストビーフ丼」もありますよ。

お店のアットホームな雰囲気も長年愛される理由。あたたかな光が灯る隠れ家的な店内に、明るくて優しい姉妹のお出迎えで心がぽっとあたたかくなるような場所です。



◇TAMARIBA タマリバの台所

新潟県五泉市村松甲6364-13

問い合わせ先｜0250-58-3603

営業時間｜昼 11:30～14:00（材料がなくなり次第終了）／夜 予約制

休業日｜月曜、ほか不定休