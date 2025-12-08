12月15日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

もうすぐメリークリスマス！なのに危機一髪SP

＜19時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト：

岩瀬洋志

齋藤孝

塩見きら

ぼる塾

ムロツヨシ

（50音順 敬称略）

エージェント：キナ・マッキューン（カナダ）、スチュアート・オー（オーストラリア）、マシュー・チョジック（アメリカ）、ルスマリア・信子・前田・デ・オリベラ（南米）

ゲスト声優：梶裕貴

☆悲劇のクルーズ船

2000年3月15日、アルゼンチンのウシュアイアから200人を超える人たちを乗せた、豪華客船「グレッグ・モーティマー号」が出港。南極大陸やサウスジョージア島などをめぐる10日間に及ぶ豪華な船旅の費用はおよそ2万2千ドル。ところがこの年の3月は世界的に新型コロナウイルスが広がった時期で、国境が閉鎖され港から入港を拒否されてしまった。コロナ禍で行き場を失い、次々に船内で感染者が増えていくなか、危機一髪の状況を乗り越えることができるのか？

☆空港税関 チリ編

怪しい旅行者と空港職員との戦いに密着した大人気の国境警備シリーズから南米チリ編をお届け！“ハンマーを持って空港に現れる男性”や“謎の○○を持ったボリビアからの女性”など続々登場します。

☆未知の病を診断して！

“乳児が大腿骨を骨折!?”“食欲がなくなり何も食べられなくなったティーンエージャー”など複数の医師の診断を受けても異変がつづく謎の病に苦労する人たちの驚きの実話をご紹介します。

☆メーデー

ニューヨークからダラスに向かっていた機体のエンジンが謎の爆発！これにより窓ガラスが破損し急減圧も発生。なんと窓の外に乗客の体が飛び出す危機一髪の事態に！危機的な状況の中で、パイロットは急降下を試みる。どうしてエンジン爆発したのか？事故の真実と真相に迫る。

☆ある日仕事で死にかけた

お仕事中にまさかの事態に遭遇！？工業デザイナーが残業していただけなのに、短時間の間に一気に降った雨のせいで、エレベーターが停止。さらにエレベーターの中にまで水が入ってきてしまいこのままでは溺れてしまう危機一髪に見舞われる。果たして脱出することはできるのか？

☆私のすんごい出産ストーリー

こんな時にこんな場所で！？とんでもない状況で出産を迎えることになった夫婦のちょっと笑えるビックリ体験をお届けします。一体どんな危機一髪の事態が待ち受けているのか？

さらにちょっと笑える“危機一髪な瞬間”から“衝撃的な危機一髪”映像まで、おなじみのカウントダウン形式で、どどっとご紹介します！