メジャー1年目を終えたオリオールズの菅野智之投手が、アーロン・ジャッジ選手のすごさを語りました。

35歳で挑戦したメジャーの舞台で10勝10敗、防御率4.64の成績。いきなりの2桁勝利をあげました。

そんな菅野投手は来年3月WBC出場の意思をすでに表明。最大のライバルとなるアメリカ代表の中心選手がジャッジ選手です。

今季は打率.331で首位打者、53本塁打、114打点はリーグ2位。2年連続ア・リーグMVPに輝きました。

そんな怪物相手には、菅野投手は9打数7安打、打率.778、3本塁打と苦戦。「月並みな表現になるが、パワーがすごい」と語りました。

シーズンを振り返り「試合の3日前にデータが配られるんですけど、ストライクゾーンが全部真っ赤なんです」と説明。打者にとって強い部分が赤く塗られるデータですが、ジャッジ選手のデータは、ほとんどの部分が赤く塗られていることを明かしました。

さらに「ストライクゾーンの外も真っ赤」と話し、リーチの大きさを生かし、内角のボール気味の球も打ってくるといい、「リーチも長いので外のボールもホームラン打たれてしまう。ちょっと難しかった」と対戦を振り返りました。

ジャッジ対策については「敬遠でしょ」と笑いを誘いますが、「外角低めがいちばん打てていないは事実。根気強く投げることが大事」と話しました。

（12月7日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再編集）