lynch.、8夜連続で過去ライブ映像をプレミア公開。20周年プロジェクト最終章＜ALL THIS WE’LL GIVE YOU＞開催記念
lynch.が20周年プロジェクト最終章となる公演＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞の開催を記念して、12月14日より8夜連続で過去ライブ映像をYouTubeプレミア公開することが決定した。
デビュー20周年を記念して「lynch. 20th ANNIVERSARY PROJECT」と銘打った企画は、2024年から始まり1年かけて実施され、残すところ12月28日開催の有明・東京ガーデンシアター公演のみとなっている。
本公演の開催を記念して、lynch. OFFICIAL CHANNELでは12月14日より8夜連続で毎日21:00より過去リリースしたライブ映像作品をYouTubeプレミア公開する。公開されるのは2011年9月4日開催の＜TOUR’11 ”THE BELIEF IN MY SELF” TOUR FINAL -il inferno-＞からスタートし、2022年11月23日開催の＜THE FATAL HOUR HAS COME AT 日本武道館＞までのライブ映像8作品。
いずれもアーカイブは東京ガーデンシアター公演前日となる12月27日23時までの期間限定公開となる。この機会にlynch.の軌跡をライブ映像で追体験してほしい。
また、各ライブのプレミア公開中にリアルタイムでハッシュタグ #lynch_XX を付けてXにそのライブの感想を投稿すると、各ライブ抽選で3名様にメンバーサイン入りポスターが当たるキャンペーンも実施される。
＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞は開催まで残すところあと三週間。本公演のチケットはすでにVIP席・バルコニー S席・アリーナS席が完売しており、現在は一般指定席のみ販売中。
■YouTubeプレミア公開スケジュール12月14日（日）21:00公開
2012.2.8 リリース
TOUR’11 ”THE BELIEF IN MY SELF” TOUR FINAL -il inferno- 2011.09.04 at AKASAKA BLITZ12月15日（月）21:00公開
2014.9.10 リリース
TOUR’14「TO THE GALLOWS」-ABSOLUTE XANADU- 04.23 SHIBUYA-AX12月16日（火）21:00公開
2016.1.13 リリース
HALL TOUR’15「THE DECADE OF GREED」-05.08 SHIBUYA KOKAIDO -12月17日（水）21:00公開
2016.6.15 リリース
TOUR’15 「DARK DARKER DARKNESS 」〜11.22 TOKYO DOME CITY HALL12月18日（木）21:00公開
2018.8.8 リリース
13th ANNIVERSARY -Xlll GALLOWS -「THE FIVE BLACKEST CROWS」18.03.11 MAKUHARI MESSE12月19日（金）21:00公開
2019.9.18 リリース
HALL TOUR’19｢Xlll-THE LEAVE SCARS ON FILM-｣12月20日（土）21:00公開
2021.11.17 リリース
TOUR’21 -ULTIMA - 07.14 LINE CUBE SHIBUYA12月21日（日）21:00公開
2023.3.15 リリース
THE FATAL HOUR HAS COME AT 日本武道館
[YouTube lynch. OFFICIAL CHANNEL]
https://www.youtube.com/@lynch.Official
※すべてアーカイブは12月27日23時まで公開。
■ハッシュタグ投稿キャンペーン概要
・期間
各ライブ映像のプレミア公開中（リアルタイムのみ） ※アーカイブ期間は除く
・参加方法
lynch. OFFICIALアカウント（＠lynch_staff）をフォロー。
ハッシュタグ #lynch_XXをつけて、リアルタイムでプレミア公開中のライブの感想を投稿してください。抽選で各ライブ3名様にメンバー直筆サイン入りポスターをプレゼントいたします。
※当選者の方には、後日lynch. OFFICIALアカウント（＠lynch_staff）よりダイレクトメッセージにて当選通知をお送りしますので、ダイレクトメッセージの送受信を可能な設定にしてください。
※lynch. OFFICIALアカウント（＠lynch_staff）のXアカウントのフォローを外すと、当選のご連絡ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
※アカウントが非公開設定の場合、抽選の対象外となりますのでご注意ください。
※応募者からいただいた個人情報は当選者に賞品を発送するためのみに利用いたします。
※当選者へのご連絡をもって発表とかえさせていただきます。
※賞品発送の都合上キャンペーン応募の対象は日本国内にお住まいの方のみ、賞品の発送は日本国内のみとさせていただきます。
※賞品のお届け時期は2026年1月中旬頃を予定しておりますが、諸事情によりお届けが前後する場合がございます。
■＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」>
2025年12月28日(日) 16:00開場 /17:00開演
東京ガーデンシアター
一般指定席 【5,500円(税込)】
・未就学児入場不可
・公演中止・延期以外の払い戻しは原則行いません
・チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします（再発行不可）
チケット発売中
・ローソンチケットhttps://l-tike.com/lynch20th/
・イープラスhttps://eplus.jp/lynch/
・チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/lynch/
【総合 info】サイレンエンタープライズ 03-3447-8822
◾️2ndリテイクアルバム『THE AVOIDED SUN / SHADOWS【数量限定盤】』
2025年9月24日（水）リリース
KIZC-90783〜6 ￥9,900（税込）
作品詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZC-90783/
1.LIBERATION CHORD
2.I’M SICK, B’CUZ LUV U.
3.ROARING IN THE DARK
4.ECDYSIS
5.FORGIVEN
6.ANEMONE
7.THE UNIVERSE
8.DAZZLE
9.ENEMY
10.PROMINENCE
11.FROM THE END
◆Disc.2：CD『SHADOWS』
1.LAST NITE
2.ADORE
3.MAZE
4.EVILLY
5.I DON’T KNOW WHERE I AM
6.AMBIVALENT IDEAL
7.THE BLASTED BACK BONE
8.SHADOWZ
9.CULTIC MY EXECUTION
10.MARROW
◆Disc.3：CD『BRINGER』
1.BRINGER（新曲）
2.AN ILLUSION
3.DOZE
4.A GLEAM IN EYE
5.ALL THIS I’LL GIVE YOU
6.JUDGEMENT
◆Disc.4：Blu-ray
・BRINGER（新曲）Music Video
・BRINGER（新曲）Music Video Making
