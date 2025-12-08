■ハッシュタグ投稿キャンペーン概要

・期間

各ライブ映像のプレミア公開中（リアルタイムのみ） ※アーカイブ期間は除く

・参加方法

lynch. OFFICIALアカウント（＠lynch_staff）をフォロー。

ハッシュタグ #lynch_XXをつけて、リアルタイムでプレミア公開中のライブの感想を投稿してください。抽選で各ライブ3名様にメンバー直筆サイン入りポスターをプレゼントいたします。

※当選者の方には、後日lynch. OFFICIALアカウント（＠lynch_staff）よりダイレクトメッセージにて当選通知をお送りしますので、ダイレクトメッセージの送受信を可能な設定にしてください。

※lynch. OFFICIALアカウント（＠lynch_staff）のXアカウントのフォローを外すと、当選のご連絡ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

※アカウントが非公開設定の場合、抽選の対象外となりますのでご注意ください。

※応募者からいただいた個人情報は当選者に賞品を発送するためのみに利用いたします。

※当選者へのご連絡をもって発表とかえさせていただきます。

※賞品発送の都合上キャンペーン応募の対象は日本国内にお住まいの方のみ、賞品の発送は日本国内のみとさせていただきます。

※賞品のお届け時期は2026年1月中旬頃を予定しておりますが、諸事情によりお届けが前後する場合がございます。