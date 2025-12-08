＜REDLINE ALL THE FINAL＞のオープニングアクトとしてメインステージを飾ったロックバンドWORSTRASHが、JMSマネージメントと契約を締結した。あわせて、新たなアーティスト写真も公開となった。

2017年に東京で結成されたWORSTRASHは、疾走感あふれるパンクサウンドを基盤に、ヒップホップやシャウトを融合した“ポップさ”と“ラウドさ”を併せ持つロックバンドだ。楽曲ではHIPHOPアーティストとのコラボレーションも積極的に行い、主催イベントではバンドのみならずHIPHOPアーティストをはじめとする多様なアクトを招くなど、シーンを横断した活動が特徴。バンドでありながらロックミュージックの枠にとらわれず、ジャンルレスに幅広い音楽性を取り入れることで、ライブハウスとクラブシーンが交差する新しいカルチャーを創り上げている。

続報は近日公開されるとのことだ。

