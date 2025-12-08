こういう髪型、求めてた！！【40・50代】短いのに女っぽ & 若見え♡「ふんわりショートボブ」

すっきりと短めなのに女っぽさを演出できる「ふんわりショートボブ」。自然な丸みが柔らかさを演出し、女性らしさを際立たせてくれそうです。今回ご紹介するのは、40・50代におすすめなショートボブ。顔まわりをすっきり見せつつ、軽やかな動きが若見えしそう。40・50代の日常になじむ、おしゃれなショートボブを早速チェックしていきましょう。

ラフな毛流れでこなれ感を演出

ふんわりとした立体感と、流れるような毛流れが上品なショートボブ。襟足はすっきりとさせながら、丸みのあるフォルムが女性らしさを演出してくれそうです。長めの前髪を活かした顔まわりのレイヤーは、手ぐしでラフにかき上げるだけでこなれ感が生まれそう。

透明感のあるグレージュカラーが軽やか

こちらは、ヘアスタイリストの@urano_kazuyukiさんが「グレージュカラーが映えるショートボブ」と紹介しているヘアスタイル。透明感のあるグレージュカラーが、上品なショートボブをより軽やかに見せてくれそうです。空気を含んだようなエアリーなスタイリングもマネしたいポイントです。

小顔効果が期待できるひし形シルエット

こちらのショートボブは、トップに丸みをもたせたひし形シルエットが洗練された雰囲気です。@urano_kazuyukiさんは、「アウトラインの長さを計算して整える事で小顔に見えるようにしていきます」とコメント。小顔効果を狙いたい人も、参考にしてみてください。

メリハリのあるシルエットで若見え

こちらは、ヘアスタイリストの@nodiss_miukさんが「大人のショートボブ」と紹介しているヘアスタイル。立体感を演出できるので、ペタンコ髪が気になる人にもおすすめです。ふんわりとしたトップと、首元のくびれのメリハリが若々しい印象を与えてくれるかも。

