◆第６１回中日新聞杯・Ｇ３（１２月１３日、中京競馬場・芝２０００メートル）

２４年の京都新聞杯を制したジューンテイク（牡４歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は同年の神戸新聞杯（中京）で、今年の宝塚記念勝ち馬メイショウタバルの半馬身差２着と好走したが、以後４戦はハンデやスタートの影響もあり、大きな着順が続いている。「馬自体はいいんですが、最近は競馬がちぐはぐ。純粋にゲートが出せていない」と武英調教師は説明する。

今回は確かな上積みが見込める。１１月２９日は栗東・ＣＷコースを軽快に駆け抜け、６ハロン８０秒０―１１秒８（７ハロン９６秒５）をマーク。課題のゲートも練習し、６日の坂路ではこの日最速の時計を計時したソルトクィーン（４歳オープン）に１馬身半先行し、５０秒８―１２秒５。１馬身先着されたが、いずれも余裕を感じさせる走りで好調ぶりを示した。トレーナーは「体も若々しいし、動きもいい。神戸新聞杯よりも状態はいいですよ」と手応えを深めた。

ターフに映える美しい黒鹿毛を持つ同馬。中京は【２１００】と連対率１００％だ。「中京競馬場は得意にしてますし、なんとかスタートを」と同調教師。本来の力を発揮し、もう一度飛躍する。