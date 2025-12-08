藤井隆、最新Google AIで制作したアルバム『light showers』収録曲MVをライブ配信で一挙公開
藤井隆が2017年にリリースしたアルバム『light showers』全10曲のミュージックビデオが、12月16日20時からSLENDERIE RECORD 公式YouTubeチャンネルのライブ配信にて一挙初公開される。
ミュージックビデオは、GoogleのAI「Gemini」や映像生成AI「Veo 3」、画像生成AI「Nano Banana」など、最新のGoogle AIが活用され、全曲フル尺でのMV化が実現。
ライブ配信では、藤井隆と親交の深い博多大吉、椿鬼奴をゲストに迎え、制作の裏側やミュージックビデオに込めた想いを語るトークを展開予定とのことだ。
「light showers」全曲MV一挙初公開ライブ
配信日時：2025年12月16日（火）20:00〜
出演：藤井隆
ゲスト：博多大吉、椿鬼奴
配信サイト：SLENDERIE RECORD YouTube公式チャンネル
URL： https://youtube.com/live/wjRuivcsSrs?feature=share