映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の公開40周年を記念し、『東京コミコン2025』でスペシャルイベントが7日に開催され、ドク役のクリストファー・ロイドさん、ロレイン役のリー・トンプソンさん、ビフ役のトム・ウィルソンさん、ジェニファー役のクローディア・ウェルズさんらが登壇。映画について語りました。

1985年に公開された『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は、時空を駆け抜けるマシンで主人公マーティがタイムスリップし、魅力的なキャラクターたちと織りなす夢と希望の物語。40周年記念として、史上初のIMAX/4DXで、12日から一週間限定で上映されます（配給：東宝東和）。7日のステージには、『東京コミコン 2025』アンバサダーの山本耕史さん（49）や、マーティの日本語版声優を務めた三ツ矢雄二さん（71）も登場しました。

マーティ風のベストを着た三ツ矢さんは、「僕（マーティ）の事をどれくらい愛してる？」と、母・ロレイン役のトンプソンさんに尋ねると、「私は、マーティの事をとっても愛してる。マーティは素晴らしい存在。そして、マイケル・J・フォックスも今日ここに来たかっただろうなと思っています。私たちも、マイケルの事が大好きです。今日、このような素晴らしいメンバーがそろったことを、マイケルもとても喜んでいると思います」と話しました。

そして、日本で『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が愛されている理由について、ドク役のロイドさんは「それは、全ての人が、どこの場所に行きたいのか、未来なのか、過去なのか…それを自分が決めることができる。そのことがすごく楽しみなんだと思います。稲妻が光り、自分が決めたところに行くことができる。そういった映画を見ることによって、視聴者も“自分だったらどうしよう”と思うと思うんです。みんないろいろな事に思いをはせる。それが、タイムトラベルができるという、この映画の特性で受け入れられる理由だと思います」と語りました。