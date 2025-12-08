来年2月末でのグループ卒業を発表した日向坂46松田好花（26）が8日、神奈川・パシフィコ横浜の国立大ホールで「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！in パシフィコ横浜」を開催した。

ニッポン放送「オールナイトニッポンX（クロス）」の木曜パーソナリティーを担当している。念願だった初の番組イベントに「信じられない。いまだに夢の中なんじゃないかという気もしてるんですけど」と感無量の様子。「初めてリスナーの方を目にしたので、層が分かりますね。コア層というか。大体想像通りというか」と満員のファンに笑いかけた。メール紹介のコーナーでは「いるかな？ 送り主が見えるのってイベントだけですからね」と客席を見渡した。

17年8月にけやき坂46（ひらがなけやき＝現日向坂46）2期生として加入。1日に自身のブログで、26年2月でのグループ卒業を発表した。今イベント開催に、当初は「埋まる？ ってそわそわした」という。「早く卒業発表した方がいいんじゃないかと思ったくらい。発表前にソールドして、こんなに多くの方の前で直接お話しできる機会を設けさせていたただいたことが本当にうれしいです。感謝の気持ちでいっぱい」と話した。

またソロ曲「真夜中の松田さん」を初めて生歌唱。歌い終わると「ここのパートが一番緊張しました」と話し、実際にベッドに横たわってコーナーを行った。

イベントの最後には、来年1月29日にトヨタアリーナ東京で卒業セレモニーを行うことを発表した。松田は「ありがたいです。単独でさせていただけるのもうれしい。意外と来月末ということで、あっという間にやってきてしまいます。皆さま、予定が合いましたら」と告知した。

この日のイベントの様子は、11日深夜0時から生放送の「松田好花のオールナイトニッポンX」で振り返りを行う。