辻希美、中1次男の帰宅が遅れて大焦り「どうしようと思って探しに行ったりもした」

12月6日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。11月16日に撮影された動画の中で、前日は次男の帰宅が遅く心配したと語った。

辻は子供たちの成長について語る中、中学1年生の次男にも変化があったとして、「昊空ってほんとにどこにも遊びに行くタイプの子じゃなかったんだけどさ」「急にさ、昨日遊びに行ってさ、全然帰ってこなくてさ」と明かした。

続けて、「電話してもさ、電源切れててさ、嘘だろと思ってマジで心配してさ」「マジで私たちも焦って、どうしようと思って探しに行ったりもしたんだけどさ、いなくてさ、せい（長男）も希空（長女）もみんな探してくれて、でもいなくてどこにも。やばいと思って」と説明。

その上で、「そしたら普通にさ、笑顔で帰ってきてさ、『楽しかった』とか言って帰ってきてさ」と顛末を明かし、「遊びに行かなかったから、門限決めてないから、そりゃ帰ってこないよなと思って。昨日昊空と門限を作りました。門限と遊びに行く時の約束を作りました」「成長なんだけどさ、それもきっと。びっくりしちゃうよね。本当ずっと家にいたのにさ、急に遊びに行ったら夜まで帰ってこないんだから。で、遊びに行く時は（携帯の）充電は100％にしていけって」などと話していた。