12月7日、倖田來未がInstagramを更新した。

【写真】愛犬2匹を抱っこしたキュートSHOTなども公開

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、「韓国 ハンガンジン ジェラピケのお店ー！新しくできたんだって〜！！」「お店の中にはカフェまであって くまたんクレープ食べちゃった マシッソー！」と綴り、赤と白のスタジャンにチェック柄のマフラーを合わせ、ミニ丈ボトムスから美脚を覗かせたコーディネートの立ち姿や、クレープを堪能する様子などを公開。

また、「時間ある時もう一回きたいよー」「ジェラピケ めっちゃ可愛くて 子供達にお土産を買って帰りました」「寒がりさんなので」ともコメントし、服のようなものを着た愛犬2匹を抱っこしている姿も披露していた。

この投稿に対して、ファンからは、「スタイルいい」「可愛すぎます」「クレープ食べてるくぅちゃんが幸せそうで好きぃぃぃぃ！」「でっかいリボン結びマフラー超可愛い」「大きなリボンで元から小さなお顔がさらに小顔に」などの反響があった。

今年25周年イヤーを迎え、精力的な活動を展開する倖田。12月13日〜14日にはスペシャルアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の大阪公演を開催するほか、12月21日より『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』も開催予定だ。

画像出典：倖田來未オフィシャルInstagramより