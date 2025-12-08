好き&いただきたい「山梨県の御朱印」ランキング！ 2位「北口本宮冨士浅間神社」、1位は？ 【2025年調査】
いよいよ年の瀬を迎え、心新たに新年を迎える準備を始める時期となりました。 新しい一年を良い年にできるよう、縁起の良い御朱印や特別な由緒を持つ寺社仏閣に参拝し、運気アップを図りたいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月21〜22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、御朱印に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き&いただきたい「山梨県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「雄大な自然に囲まれた神社で、力強くて美しい御朱印が人気だからです」（20代女性／大阪府）、「墨書きがとても美しい 世界文化遺産の構成資産」（50代男性／神奈川県）、「北口本宮冨士浅間神社の御朱印は、富士山の麓に佇む歴史ある神社ならではの厳かな雰囲気が感じられ、参拝の記念として特別感があります。朱印の美しいデザインと、富士山信仰の象徴が刻まれた文字は、見ているだけで心が引き締まる魅力があります。また、訪れることで富士山とのつながりを実感できるため、ぜひ手に入れたい御朱印です」（50代男性／長崎県）といった声が集まりました。
回答者からは「歴史好きにはたまらない」（60代男性／千葉県）、「武田信玄を祀る神社で歴史を感じられそうだから。御朱印は参拝の記念としていただきたい」（30代女性／石川県）、「武田信玄公を祀る神社で、戦国史に触れられる点が魅力です。御朱印も力強く、歴史好きとしてぜひいただきたいと思いました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)
2位：北口本宮冨士浅間神社／34票富士山の北口登山道の起点に位置する「北口本宮冨士浅間神社（きたぐちほんぐうふじせんげんじんじゃ）」は、富士信仰の歴史を伝える重要な神社です。約1900年前に建てられたと伝わる古社で、世界文化遺産「富士山」の構成資産の一つに登録されています。境内の樹齢1000年を超える杉の巨木群や、圧倒的な存在感を放つ日本最大級の木造鳥居が、神社の歴史と霊験の深さを物語っています。雄大な富士山の神気を強く感じられるパワースポットです。
1位：武田神社／83票山梨県の1位となったのは、甲斐の守護大名・武田信玄公を祀る「武田神社」でした。かつての武田氏館跡（躑躅ヶ崎館）に鎮座しており、現在もその堀や石垣が残されています。信玄公が愛用したといわれる日本刀や歴史的な史料が展示されており、戦国ロマンを感じられる場所です。勝負運や金運、そして特に「人生を勝ち抜く力」を授けてくれるご利益があるとされ、多くのビジネスマンや受験生が訪れます。御朱印には武田家の家紋である「武田菱」が美しくあしらわれ、力強さを感じさせます。
