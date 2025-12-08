九州の大学ナンバーワンを決める「島原学生駅伝」が6日、島原市で行われました。

島原市内の7区間57.75キロを駆け抜ける男子のレースには、オープン参加を含め、23チームが出場しました。

1区は長崎国際大学と鹿屋体育大学、日本文理大学の3チームがトップ争いを展開に。

第1中継所手前で、長崎国際大学の山口選手が抜け出し、トップで通過。

続く2区は、先頭から35秒差の7位でタスキを受け取った鹿児島大学のエース鶴田選手が力を見せつけ、6人抜きの快走。

区間賞の走りで、一気にトップに躍り出ます。

初優勝を目指す鹿児島大学はその後もトップをキープし、最終7区へタスキをつなぎます。

しかし 同じ鹿児島の第一工科大学が少しずつ差を縮め、13秒差の2位でタスキリレーした後の最終区序盤で、トップを走る鹿児島大学をとらえます。

レースは残り3キロを切ったところで、第一工科大学のアンカーで、大村市出身の森 大空選手が、上り坂を利用してラストスパート。

第一工科大学が、追いすがる鹿児島大学を振り切り、3大会ぶり21回目の優勝を果たしました。

（第一工科大 アンカー 森 大空選手(大村市出身)）

「とても不安だったが、1位でゴールできて安心した」

優勝した第一工科大学は、来年の“出雲駅伝” への出場権を手にしました。

県勢は、長崎国際大学が6位でフィニッシュ。

長崎大学も、9位と健闘しました。

一方、12チームが出場し5区間22.8キロで争われた女子は、福岡大学が11大会連続14回目の優勝を果たしました。