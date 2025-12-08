旅先で食べたい「新潟県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「タレカツ丼」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の大型連休が近づくこの時期、旅行の計画を立てる中で「何を食べるか」は重要なポイントです。その土地ならではの味覚は、旅の思い出をより一層深く、特別なものにしてくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で食べたい「新潟県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「卵でとじたカツ丼やソースのかかったカツ丼ではなく、タレがかかっているところが珍しいから」（50代女性／北海道）、「カツ丼が好きなのでご当地カツ丼はとても気になる」（20代女性／神奈川県）、「揚げたての薄めのカツを醤油ベースの甘辛いタレにくぐらせたシンプルな味わいを試してみたいからです」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「日本海の海鮮は身が締まっていて美味しそうだから！」（40代女性／愛知県）、「お寿司や海鮮系は新鮮で美味しいと思うから食べたい」（40代女性／神奈川県）、「日本海の方に行く機会はなかなかなく、ぜひ日本海の海鮮が食べたいと思った」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：タレカツ丼／55票2位は、新潟市のソウルフードとして有名な「タレカツ丼」でした。一般的なカツ丼のように卵でとじるのではなく、薄めに叩いた豚肉を揚げたカツを、甘辛いしょうゆベースの特製タレにくぐらせ、ご飯の上にのせたシンプルな丼ぶりです。衣はサクサク感を残しつつ、タレのうまみが染み込んでおり、飽きのこない味わいが特徴。手軽に食べられるご当地グルメとして、地元民や観光客に広く愛されています。
1位：日本海の海鮮／59票見事1位に輝いたのは、票数僅差でトップとなった日本海の海鮮でした。新潟県は佐渡島や越後灘など、豊かな漁場を持つ日本海に面しており、新鮮な魚介類が豊富に水揚げされます。特に冬場の寒ブリや南蛮エビ（ホッコクアカエビ）、新鮮なイカなどは絶品です。漁港近くの食堂や市場、回転すしなどで、その時期に最もおいしい旬の海鮮を堪能できるため、旅の目的とする人も多いでしょう。
