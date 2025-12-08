モデルの近藤千尋さんは12月8日、自身のInstagramを更新。絶対領域を見せるミニ丈ワンピース姿を披露しました。（サムネイル画像出典：近藤千尋さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルの近藤千尋さんは12月8日、自身のInstagramを更新。ワンピースを着た絶対領域が際立つ姿を披露しました。

【写真】近藤千尋の美しい絶対領域

「ちーちゃん可愛い」

近藤さんは「ヘアメイクさんのして下さる　ヘアアレンジは毎日尊敬です」とつづり、4枚の写真を載せています。オレンジを基調にしたミニ丈のワンピース姿を披露。3枚目では、ロングブーツをあわせた全身が映るスタイル抜群のショットも。ミニ丈のワンピースからは美脚がすらっと伸びていて、絶対領域が際立って見えます。

この投稿にファンからは、「ヘアスタイル凄く似合ってて素敵です」「ミニスカート姿可愛すぎるんですけど」「千尋さん綺麗」「ちーちゃん可愛い」「かわいいちぴちゃん」「髪型とても素敵です」と、絶賛の声が集まりました。

「素敵夫婦だいすきです」

6日には「今週もお疲れ様でした」とつづり、夫のジャングルポケット・太田博久さんと撮影したオフショットを披露しました。このショットには「素敵夫婦だいすきです」「凄く良い笑顔〜素敵です」「仲良しで可愛い夫婦2ショット」といったコメントが寄せられていました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)