近藤千尋、絶対領域見せるミニワンピ姿にファン歓喜！「ミニスカート姿可愛すぎるんですけど」の声
モデルの近藤千尋さんは12月8日、自身のInstagramを更新。ワンピースを着た絶対領域が際立つ姿を披露しました。
【写真】近藤千尋の美しい絶対領域
この投稿にファンからは、「ヘアスタイル凄く似合ってて素敵です」「ミニスカート姿可愛すぎるんですけど」「千尋さん綺麗」「ちーちゃん可愛い」「かわいいちぴちゃん」「髪型とても素敵です」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「ちーちゃん可愛い」近藤さんは「ヘアメイクさんのして下さる ヘアアレンジは毎日尊敬です」とつづり、4枚の写真を載せています。オレンジを基調にしたミニ丈のワンピース姿を披露。3枚目では、ロングブーツをあわせた全身が映るスタイル抜群のショットも。ミニ丈のワンピースからは美脚がすらっと伸びていて、絶対領域が際立って見えます。
「素敵夫婦だいすきです」6日には「今週もお疲れ様でした」とつづり、夫のジャングルポケット・太田博久さんと撮影したオフショットを披露しました。このショットには「素敵夫婦だいすきです」「凄く良い笑顔〜素敵です」「仲良しで可愛い夫婦2ショット」といったコメントが寄せられていました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
